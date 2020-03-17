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Бизнесу Приморья важен ваш голос
17 Марта 2020, 11:46 | Приморье
17 марта началось голосование в полуфинале XVI Бизнес-Премии Приморского края. В газете «Золотой Рог» и на сайте Бизнес-Премии Приморского края DV-RATING.ru опубликованы бюллетени для голосования по четырем номинациям конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес».
Экспертам и жителям края в первом туре голосования, который продлится до 27 марта, предстоит выбрать по четыре финалиста в каждой номинации. Победители Бизнес-Премии будут определены в ходе второго тура голосования в апреле.
В списках, представленных общественности, в этом году появилось немало новых компаний, которые показывают хорошие финансовые результаты, их руководители умело развивают бизнес, не смотря на известные экономические сложности в стране и в мире.
«Это надежные работодатели, руководители, которые находят интересные и креативные идеи, чтобы не только сделать преуспевающим свой бизнес, но и создать новое качество продуктов и услуг для жителей Приморского края», - говорит руководитель оргкомитета Бизнес-Премии, заместитель председателя Правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.
«В Приморском крае немало успешных компаний, во многом благодаря их работе в 2019- ом году обеспечен рост индекса промышленного производства – 111,3% к предыдущему году. Более 130 млрд рублей бизнес направил на модернизацию и расширение своих предприятий. Эта хорошая экономическая динамика просматривается в самых разных отраслях, мы видим, что и наши клиенты вносят в нее свой вклад», - комментирует председатель правления Банка «Приморье», вновь в этом году ставшего Официальным Партнером Бизнес-Премии, Сергей БЕЛАВИН.
Не в первый раз в этом году поддержал Бизнес-Премию и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. «Многое новое на Дальнем Востоке появляется благодаря предпринимательскому драйву», - говорит его генеральный директор Алексей ЧЕКУНКОВ. – Участие в Бизнес-Премии – прекрасная возможность для активных, решительных, ответственных и предприимчивых людей не только продемонстрировать свои достижения, но и найти новые возможности для дальнейшего развития».
Напомним, рейтинговый отбор номинантов в полуфинал происходил по традиционным критериям: рост к предыдущему году по выручке, прибыли, рентабельности, соотношению собственных средств и инвестиций, участие в жизни края, уровень зарплаты к среднему по отрасли и, конечно, ответственность налогоплательщика перед приморским бюджетом.
Все подробности читайте на сайте премии: DV-rating.ru.
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