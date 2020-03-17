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"Экспортеров года" выбирают в Приморье
Центр «Мой бизнес» продолжает принимать заявки от предпринимателей для участия в региональном этапе конкурса «Экспортер года». До 25 марта малые и средние предприятия региона могут подать заявку через портал www.exportprim.ru. Кроме того, лауреаты получат ценные призы от организаторов и смогут компенсировать часть своих затрат для участия в международных выставках.
Конкурс «Экспортер года» проводится центром «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморского края уже во второй раз. В прошлом году организаторы ставили акцент на сферу услуг и выбирали лучшие турфирмы, культурно-досуговые центры и компании в сфере медицинского туризма. В этом году количество номинаций расширилось, а приморский конкурс стал региональным этапом Всероссийской Премии, которую организует «Российский экспортный центр» (РЭЦ).
Требования к участникам конкурса минимальные. Главное условие - находиться в реестре МСП, а также быть готовым подтвердить заключенные экспортные контракты. Заявки можно подать через портал - exportprim.ru.
Победители конкурса получают множество бонусов - от бесплатного позиционирования своей продукции в СМИ до ценных призов в виде сертификата на покупку авиабилетов и обучения деловому английскому у именитых тренеров.
«Мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. Конечно же, будут и ценные призы. За первое место компания получит компенсацию стоимости авиабилета для участия в международной выставке. Вместе с компенсацией всех расходов по стенду и переводчикам - это очень существенная экономия бюджета для участия в выставке», - сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.
В 2019 году больница Falck стала «Лучшей компанией в сфере медицинского туризма» в конкурсе «Лучший экспортер Приморского края». Принять участие в конкурсе в Falck решили, в первую очередь, для получения новых полезных контактов - и уже успели заключить ряд контрактов с туристическими организациями, также участвовавшими в конкурсе.
Генеральный директор организации Юлианна Пожиткова рассказала о перспективах развития экспорта услуг в Приморье и об участии в конкурсе.
«Считаю важным как можно шире рассказывать о тех приморских компаниях, которые оказывают услуги иностранцам. Будь то кофейни, медцентры или даже частные музеи и парки. Нужно, чтобы иностранные туристы знали куда они могут обратиться, чтобы перекусить, получить медицинскую помощь или увидеть что-то прекрасное. Отмечу, что любой иностранный гость приносит доход не только государству, но - в условиях ограниченной численности населения в Приморье - и местному бизнесу», - отметила Юлианна Пожиткова.
Стать участником конкурса приморские компании могут до 25 марта, оставив заявку на сайте exportprim.ru.
В конкурсе будут выбраны победители в следующих номинациях:
«Экспортер года в сфере промышленности»
Номинация для компаний, экспортирующих промышленные товары, такие как электротехнику, строительные материалы, изделия легкой и лесной промышленности.
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
Номинация для производителей, работающих в сферах растениеводства, животноводства и пищевой промышленности.
«Экспортер года в сфере высоких технологий»
Специальная номинация для компаний, которые разрабатывают и экспортируют новые технологии, программное обеспечение, и заняты в направлении «интернет вещей» (IoT).
«Экспортер года в сфере услуг»
Номинация для компаний, занятых в сфере въездного туризма, а также оказывающих другие услуги иностранным гражданам и компаниям (турфирмы, гостиницы, хостелы, транспортные компании, медцентры, экскурсионные бюро и другие).
Отметим, что наращивание объема экспорта услуг - одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с 2 до 3,9 миллиардов долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.
Плюсы участия в «Экспортере года»:
Признание деятельности экспортера на государственном уровне;
Бесплатное позиционирование продукции компании-экспортера в СМИ;
Ценные призы - компенсация на покупку авиабилетов, обучение деловому английскому от именитых тренеров;
Брендированная сувенирная продукция;
Дипломы и сертификаты.
Ксения КУРДЮКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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