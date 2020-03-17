"Мы отмечаем смелые и амбициозные начинания тех, кто формирует новую бизнес-среду в Приморье"

Приветственное слово Константина ШЕСТАКОВА, заместителя председателя Правительства Приморского края, участникам XVI Бизнес-Премии Приморского края:

- Каждый год Оргкомитет Премии отбирает те компании, которые становятся драйверами развития Приморского края. Это надежные работодатели, руководители, которые находят интересные и креативные решения, чтобы не просто сделать свой бизнес преуспевающим, но создать новое качество продуктов и услуг для жителей Приморья.

Мы как никогда заинтересованы в том, чтобы развивались наши региональные бренды. Запрос на это есть как внутри региона, так и за рубежом. Мы хотим, чтобы надпись «Сделано в Приморье» стала знаком качества как внутри России, так и для наших стран-соседей. Бизнес-Премия уже на протяжении 16 лет помогает нам с уважением и гордостью рассказывать о тех компаниях, которые уже сегодня создают рабочие места, честно платят налоги, запускают социальные проекты. Ценность Бизнес-Премии, безусловно, высока еще и потому, что голосуют за победителей такие же предприниматели. Считаю, что это наиболее ценно, когда ты получаешь наивысшую оценку от своих партнеров, а где-то и конкурентов. Мы отмечаем смелые и амбициозные начинания – новые производственные комплексы, предприятия, которые смогли сохранить свою историю и пронести ценности сквозь года, тех, кто формирует новую бизнес-среду в регионе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток