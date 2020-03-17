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"Многое новое на Дальнем Востоке появляется благодаря предпринимательскому драйву"

17 Марта 2020, 12:42 | Приморье

Приветственное слово Алексея ЧЕКУНКОВА, генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики – Генерального спонсора XVI Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»:

 

- Миссия Фонда развития Дальнего Востока - реализация приоритетных проектов путем предоставления льготного и долгосрочного финансирования их инициаторам, развитие цифровых отраслевых сервисов.

Приморский бизнес традиционно является одним из наиболее активных наших партнеров. Сегодня на долю проектов, реализуемых в Приморском крае, приходится около трети инвестиционного портфеля: поддержан крупный сельскохозяйственный проект на территории опережающего развития «Михайловский», финансируется строительство жилья для сотрудников судоверфи в Большом Камне, началось создание крупного промышленного кластера в Находке.

Около 300 приморских проектов малого и среднего бизнеса объемом 5,8 млрд рублей получили льготные и долгосрочные кредиты в рамках программы «Доступный кредит для МСП». Эти средства помогают предпринимателям строить новые производства, закупать современное оборудование и технику, открывать новые кафе и магазины. Радует, что программа стала стимулом для проектов социальной направленности, крайне востребованных на Дальнем Востоке, имеющих важное значение для развития региона и повышения качества жизни людей. Например, профинансировано создание во Владивостоке детского медицинского центра, заслужившего репутацию одного из передовых в регионе.

Благодаря масштабному проекту цифровизации отрасли аквакультуры, реализованному ФРДВ, дальневосточные предприниматели получили прозрачную и понятную систему доступа к перспективным для ведения этого бизнеса акваториям. Цифровая платформа позволяет дистанционно, без участия чиновников, сформировать рыбоводный участок, а затем приобрести его на электронных торгах.

Многое новое на Дальнем Востоке появляется благодаря предпринимательскому драйву дальневосточников. Участие в Бизнес-Премии Приморского края - прекрасная возможность для активных, решительных, ответственных и предприимчивых людей не только продемонстрировать свои достижения, но и найти новые возможности для дальнейшего развития бизнеса.  Желаю успеха всем участникам конкурса!

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: предпринимательство  бизнес-премия  Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 



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