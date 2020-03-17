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Банк "Приморье" вновь поддержал Бизнес-Премию

17 Марта 2020, 14:39 | Приморье

Приветственное слово Сергея БЕЛАВИНА, председателя правления Банка «Приморье» - Официального партнера XVI Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»

 

В этом году Банк «Приморье» вновь поддержал Бизнес-Премию, инициаторами которой  выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Правительство Приморского края. Считаем, что  компании и их лидеры, вносящие  вклад в развитие  нашего региона, должны получать общественное признание. И это особенно важно, учитывая, что успех в бизнесе  в сегодняшних условиях часто достигается  на фоне событий, которые  трудно предвидеть, предсказать. Жизнь проверяет наших  предпринимателей на прочность, на способность оперативно реагировать на  обстоятельства, на умение выстраивать гибкие стратегии.

В Приморском крае немало успешных компаний, во многом благодаря их работе в 2019–м году обеспечен рост индекса промышленного производства – 111,3% к предыдущему году. По данным Приморскстата, инвестиции крупных и средних компаний за прошлый год выросли на 8,9% – более 130 млрд рублей бизнес направил на модернизацию и расширение своих предприятий.  Эта хорошая экономическая динамика сегодня просматривается в самых разных отраслях, мы видим, что и наши клиенты вносят в нее свой вклад.   

В апреле Банк «Приморье» откроет филиал в  Москве, в прошлом году мы «приросли  Сибирью» - наше подразделение начало работать в  Иркутске.  Так мы движемся вместе с приморскими предпринимателями, которые, как бы ни менялись  экономические реалии в стране и мире,  как бы ни усложнялись условия ведения бизнеса,  ведут свои компании  по пути развития. Мы хотим, так же как и в домашнем регионе, поддерживать наш приморский бизнес  на новых территориях, помогать им в освоении новых  рынков. 

Большая часть наших клиентов – это  средний и малый бизнес. Как региональный банк мы  очень хорошо знаем  его потребности, ценим инициативу,  стараемся обеспечить комфортные условия сотрудничества. Мы радуемся успехам компаний, индивидуальных предпринимателей, кому смогли своевременно оказать  поддержку. Мы – приморцы,  и вместе заинтересованы в процветании нашего края, в благополучии его жителей.

Победители Бизнес-Премии Приморского края – это лучшие представители бизнеса, те, кто берет на себя ответственность за свои коллективы,  за наполнение краевой казны, формирование  атмосферы социальной ответственности. Выражаю признательность предпринимателям и приглашаю жителей края  проголосовать за лучших. Встретимся на церемонии награждения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: банк приморье  бизнес-премия 



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