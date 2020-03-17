Приветственное слово Сергея БЕЛАВИНА, председателя правления Банка «Приморье» - Официального партнера XVI Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»

В этом году Банк «Приморье» вновь поддержал Бизнес-Премию, инициаторами которой выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Правительство Приморского края. Считаем, что компании и их лидеры, вносящие вклад в развитие нашего региона, должны получать общественное признание. И это особенно важно, учитывая, что успех в бизнесе в сегодняшних условиях часто достигается на фоне событий, которые трудно предвидеть, предсказать. Жизнь проверяет наших предпринимателей на прочность, на способность оперативно реагировать на обстоятельства, на умение выстраивать гибкие стратегии.

В Приморском крае немало успешных компаний, во многом благодаря их работе в 2019–м году обеспечен рост индекса промышленного производства – 111,3% к предыдущему году. По данным Приморскстата, инвестиции крупных и средних компаний за прошлый год выросли на 8,9% – более 130 млрд рублей бизнес направил на модернизацию и расширение своих предприятий. Эта хорошая экономическая динамика сегодня просматривается в самых разных отраслях, мы видим, что и наши клиенты вносят в нее свой вклад.

В апреле Банк «Приморье» откроет филиал в Москве, в прошлом году мы «приросли Сибирью» - наше подразделение начало работать в Иркутске. Так мы движемся вместе с приморскими предпринимателями, которые, как бы ни менялись экономические реалии в стране и мире, как бы ни усложнялись условия ведения бизнеса, ведут свои компании по пути развития. Мы хотим, так же как и в домашнем регионе, поддерживать наш приморский бизнес на новых территориях, помогать им в освоении новых рынков.

Большая часть наших клиентов – это средний и малый бизнес. Как региональный банк мы очень хорошо знаем его потребности, ценим инициативу, стараемся обеспечить комфортные условия сотрудничества. Мы радуемся успехам компаний, индивидуальных предпринимателей, кому смогли своевременно оказать поддержку. Мы – приморцы, и вместе заинтересованы в процветании нашего края, в благополучии его жителей.

Победители Бизнес-Премии Приморского края – это лучшие представители бизнеса, те, кто берет на себя ответственность за свои коллективы, за наполнение краевой казны, формирование атмосферы социальной ответственности. Выражаю признательность предпринимателям и приглашаю жителей края проголосовать за лучших. Встретимся на церемонии награждения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток