Головы приморцев забили мусором

За врожденные пороки «мусорной реформы» в Приморье заплатит краевой бюджет

Третий месяц после перехода к новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приморье во многом станет решающим. Благодаря ручному управлению со стороны губернатора края Олега КОЖЕМЯКО ранее удавалось решать наиболее острые вопросы, связанные с нерегулярным вывозом мусора и некорректными начислениями за данную услугу. Однако сейчас в полной мере проявляются проблемы, связанные с недостатком контейнерных площадок и нехваткой оборотных средств у регионального оператора.

Итоги первых двух месяцев «мусорной реформы» и ее перспективы в прошлую среду, 11 марта, оценил комитет Заксобрания Приморья по природопользованию и продовольственной политике. Министр ЖКХ Приморья Владимир БАБИЧ рассказал краевым депутатам о том, какие усилия со стороны регионального правительства и КГУП «Приморский экологический оператор» прилагаются для донастройки новой схемы обращения с ТКО.

Не платят все

Актуальным продолжает оставаться вопрос о пересмотре нормативов образования ТКО по видам деятельности, на основе которых рассчитывается сумма платежа за вывоз мусора для юридических лиц. Первые месяцы работы по новым правилам подтвердили: фактический объем образующихся отходов значительно отличается от нормативного в меньшую сторону. Министерством природных ресурсов ПК заключен госконтракт на перерасчет нормативов – работа должна завершиться к октябрю 2020 года, потому что замеры нужно осуществлять в каждое время года.

Недовольны нормативом и, соответственно, суммами в квитанциях и жители частного сектора – они, как уточнил Владимир Бабич, платят примерно на 60% больше тех, кто живет в многоквартирных домах. Как и в случае с нормативами для бизнеса, норматив для частников будет пересмотрен только осенью 2020 года. Однако не исключено, что гражданам, проживающим в частном секторе, до установления единого норматива для населения будет предоставляться социальная выплата для компенсации части платы за вывоз ТКО.

Что касается установленного норматива для жителей МКД (около 65 рублей на каждого прописанного в месяц), то, по словам первого замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергея ЛАЗАРЕВА, этот тариф – один из самых низких в России. В случае «усреднения» тарифа для жителей МКД и частных домов обе категории граждан платили бы по 72 рубля с человека в месяц.

Другая сторона проблемы – неплатежи. По информации министерства ЖКХ Приморского края, собираемость платежей за услуги по вывозу и утилизации ТКО в январе 2020 года составила порядка 46% как с юридических, так и с физических лиц. Основными причинами столь низкой платежной дисциплины стало отсутствие корректной базы прописанных лиц, нехватка контейнерных площадок в частном секторе, а также недостаточная подготовительная работа по заключению договоров с юрлицами. Договорная кампания начата только с октября 2019, но основной объем заявок начал поступать только в середине декабря. Всего, по расчетам министерства, необходимо заключить около 20 тысяч договоров с юрлицами.

Несвоевременные расчеты уже приводят к возникновению кассовых разрывов у КГУП, покрыть которые за счет банковских кредитов работающий с 1 января региональный оператор не может. Из-за этого добросовестные перевозчики не всегда получают оплату по контракту вовремя. Как выяснилось на заседании комитета, оплачивать услуги перевозчиков за январь КГУП начал с 15 февраля, выплатив к началу марта около 70% причитающейся перевозчикам суммы.

- Им деньги нужны сейчас, чтобы заправить мусоровоз и заплатить водителю. Ни одна из компаний не заработала и даже в ноль не вышла! - рассказал депутат Заксобрания от Яковлевского района Александр ТЮТЕРЕВ. По его словам, есть случаи, когда из-за несвоевременной оплаты за услуги перевозчики уведомляют регионального оператора о прекращении сотрудничества, но в ситуацию вмешивается прокуратура, «побуждая» их к продолжению работы.

«Даль-ЭКО» обозначили дедлайн

Отдельно краевые депутаты и чиновники обсудили ситуацию с вывозом ТКО в Ленинском и Первомайском районах Владивостока. По итогам проведенного осенью 2019 года конкурса контракт по обеим территориям сроком на два года достался компании «Даль-ЭКО», на которую жители этих районов жалуются из-за нерегулярного вывоза мусора.

- В феврале количество жалоб от населения [по этим районам]снизилось на 27%, но по Первомайскому району в конце февраля – начале марта по-прежнему имеют место случаи несвоевременного, не в полном объеме вывоза ТКО, - рассказал министр ЖКХ края Владимир Бабич. – По Ленинскому району в феврале была высвобождена часть объемов в пользу другой компании, и в конце февраля количество жалоб кратно снизилось. В Первомайском районе по обоюдному согласию с перевозчиком, чтобы не уходить в суды, было принято аналогичное решение. С 10 марта порядка 10-15% объемов, которые осуществляла «Даль-ЭКО», обслуживает компания «Чистый город».

Куратор коммунального комплекса края уточнил: пробуксовка «мусорной реформы» во Владивостоке произошла несмотря на то, что ООО «Даль-ЭКО» имело в необходимом количестве транспорт для перевозки ТКО. Проблема состояла в нехватке обученных водителей с допусками для работы на мусоровозах.

- Наличие техники – это еще не панацея. Многое зависит от руководства организации, которое может правильно выстроить эту работу, - подчеркнул Бабич.

По словам первого заместителя директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергея ЛАЗАРЕВА, после старта мусорной реформы «Даль-ЭКО» была единственной компаний, не оборудовавшей около половины парка спецтехники датчиками «ГЛОНАСС». За это компании были выставлены штрафы. Возможно, что именно из-за этого в конце января стало возможным появление «перевалочной базы» ТКО на улице Фадеева, где мусор временно складировался по пути на городской полигон.

Депутат ЗС ПК по округу №2 (часть Ленинского и Первомайского районов) Дмитрий НОВИКОВ назвал ситуацию с вывозом мусора в этой части Владивостока катастрофой и потребовал назвать конкретные сроки ее исправления.

- Если в ближайшую неделю мы не увидим положительную тенденцию, то тогда, наверное, будем расторгать контракты и привлекать подрядчиков, которые остались на рынке и которые ранее обслуживали эту территорию. Терпеть это и давать «вторые шансы» компании больше нельзя, - ответил Сергей Лазарев. – Мы поднимем вопрос о расторжении контрактов через суд.

Напомним, что осенью 2019 года в Приморье были определены 38 компаний, которые имеют право заниматься транспортировкой мусора на полигоны, около 80% из них – по результатам открытых электронных аукционов. В настоящее время перевозчики ТКО края выводят на маршруты до 260 единиц техники в рабочие дни и около 180-200 единиц в выходные. Но, как показывает практика отдельных муниципалитетов, не всегда этого бывает достаточно, а отсутствие у КГУП ПЭО необходимого количества собственных мусоровозов не позволяет в оперативном порядке решать проблемы с вывозом ТКО там, где не справляются перевозчики. Сейчас регоператор совместно с администрацией Владивостока готовит заявку на приобретение дополнительной техники.

КГУП обеспечит работой з/к

За счет краевого бюджета планируется закрыть и другую пробоину в «корабле» мусорной реформы, выделив средства на организацию новых контейнерных площадок и приобретение контейнеров. Их предполагается купить у местных производителей системы ГУФСИН.

- Муниципалитетам будут выделены субсидии на оборудование контейнерных площадок. Но насколько корректно рассчитано количество площадок, которое необходимо? – усомнился заместитель председателя ЗС Приморья Сергей КУЗЬМЕНКО. – Например, есть норматив – одна площадка на 800 жителей. Но есть село Раздольное, протяженностью 10 километров, как мы там определим количество площадок?

По словам Владимира Бабича, нормативное количество необходимых контейнерных площадок в сельской местности, исходя из количества домов и проживающих, в четыре раза меньше того, что запросили муниципалитеты. Поэтому с каждым из глав власти региона и региональный оператор обсуждают этот вопрос индивидуально.

Отладки требует и схема вывоза ТКО из отдаленных и малонаселенных сельских территорий, где коммерческим перевозчикам работать невыгодно из-за больших расстояний и небольшого количества отходов. Для таких районов выходом может стать складирование отходов в бункере, откуда мусор будет забирать транспорт регионального оператора. В северных, центральных и восточных районах Приморья транспортное плечо доставки ТКО на полигон составляет от 150 до 320 км, что требует создания дополнительных мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию ТКО. Четыре таких комплекса уже приобретены за счет краевых субсидий: они будут обсуживать Лесозаводск, Лучегорск, Дальнереченск, а также поселок Ярославский.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с требованиями СанПиН, складирование ТКО разрешено только на контейнерных площадках или специализированных местах накопления ТКО. По информации министерства ЖКХ Приморья, в крае имеется потребность в создании 3,8 тысяч контейнерных площадок. Сумма необходимого финансирования для решения этой задачи – 152 млн рублей на оборудование самих площадок и около 85 млн рублей для приобретения 10,6 тысяч контейнеров объемом 0,75м3 с металлической крышкой.

На фото: «Мусорная реформа» в Приморье все еще продолжает «сбоить».

Фото Евгении ПРИЙМАК

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



