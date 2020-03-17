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Свободный порт Владивосток разменивается на мелочь

17 Марта 2020, 08:40 | Приморье

Финтес-центр, жилой дом, социальный магазин… Резиденты СПВ представили мэрии Владивостока свои, по традиции далеко не впечатляющие, проекты

 

Рабочая группа по проведению мониторинга деятельности резидентов Свободного порта Владивосток под руководством главы города Олега ГУМЕНЮКА в ходе очередного заседания обсудила проекты, представленные инвесторами. На этот раз в повестке - три проекта, сообщает сайт городской администрации.

Напомним, в рабочую группу входят специалисты управления градостроительства и архитектуры, муниципальной собственности, инвестиций, туризма и развития предпринимательства.

Спорткомплекс с жилыми помещениями для проживания спортсменов предлагает возвести компания «ОРАС 1» в районе улицы Горийской, 1. В составе комплекса спроектированы фитнес-зал, а также залы для борьбы и бокса. На первых двух этажах в целях коммерческой эффективности могут размещаться торговые помещения и офисы.

Представитель компании Денис ОРАТОВСКИЙ подчеркнул, что в районе площади Луговой, где планируется объект, такой спорткомплекс необходим и для взрослых, и особенно для детей и подростков. Специалисты проинформировали, что земельный участок, который испрашивает резидент, находится в зоне комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ), поэтому здесь требуется разработка проекта планировки территории. В целом же, администрация города такой проект, безусловно, поддерживает.

Резидент СПВ компания «Надежда» представила проект многоквартирного 24-этажного жилого дома в районе ул. Ватутина, 26. Специалисты выразили опасения, что на данный момент подъезды к земельному участку проходят по территории других жилых домов, а также - что площадь территории недостаточна для такого крупного объекта, что может вызвать несогласие жителей. Также необходимо сохранить достаточно места для развития общественных территорий.

Компания «Автосоюз» предложила на месте стихийного рынка в районе остановки «Диомид» построить одноэтажное здание магазина, где арендаторы торговых площадей смогут предложить покупателям продукцию по социальным ценам.

Как обозначили специалисты, земельный участок здесь также входит в зону КУРТ, поэтому требуется разработка проекта планировки территории.

На сегодня в реестре резидентов Свободного порта Владивосток числится более 1800 резидентов. Значительная их часть заявила реализацию проектов на территории краевого центра Приморья.

На фото: Мощных промышленных производств, которыми славятся территории с режимом порто-франко в странах АТР, Свободный порт Владивосток, похоже, не дождется…

Фото Vlc.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: спв  свободный порт владивосток 



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