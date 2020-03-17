Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Свободный порт Владивосток разменивается на мелочь
Финтес-центр, жилой дом, социальный магазин… Резиденты СПВ представили мэрии Владивостока свои, по традиции далеко не впечатляющие, проекты
Рабочая группа по проведению мониторинга деятельности резидентов Свободного порта Владивосток под руководством главы города Олега ГУМЕНЮКА в ходе очередного заседания обсудила проекты, представленные инвесторами. На этот раз в повестке - три проекта, сообщает сайт городской администрации.
Напомним, в рабочую группу входят специалисты управления градостроительства и архитектуры, муниципальной собственности, инвестиций, туризма и развития предпринимательства.
Спорткомплекс с жилыми помещениями для проживания спортсменов предлагает возвести компания «ОРАС 1» в районе улицы Горийской, 1. В составе комплекса спроектированы фитнес-зал, а также залы для борьбы и бокса. На первых двух этажах в целях коммерческой эффективности могут размещаться торговые помещения и офисы.
Представитель компании Денис ОРАТОВСКИЙ подчеркнул, что в районе площади Луговой, где планируется объект, такой спорткомплекс необходим и для взрослых, и особенно для детей и подростков. Специалисты проинформировали, что земельный участок, который испрашивает резидент, находится в зоне комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ), поэтому здесь требуется разработка проекта планировки территории. В целом же, администрация города такой проект, безусловно, поддерживает.
Резидент СПВ компания «Надежда» представила проект многоквартирного 24-этажного жилого дома в районе ул. Ватутина, 26. Специалисты выразили опасения, что на данный момент подъезды к земельному участку проходят по территории других жилых домов, а также - что площадь территории недостаточна для такого крупного объекта, что может вызвать несогласие жителей. Также необходимо сохранить достаточно места для развития общественных территорий.
Компания «Автосоюз» предложила на месте стихийного рынка в районе остановки «Диомид» построить одноэтажное здание магазина, где арендаторы торговых площадей смогут предложить покупателям продукцию по социальным ценам.
Как обозначили специалисты, земельный участок здесь также входит в зону КУРТ, поэтому требуется разработка проекта планировки территории.
На сегодня в реестре резидентов Свободного порта Владивосток числится более 1800 резидентов. Значительная их часть заявила реализацию проектов на территории краевого центра Приморья.
На фото: Мощных промышленных производств, которыми славятся территории с режимом порто-франко в странах АТР, Свободный порт Владивосток, похоже, не дождется…
Фото Vlc.Ru.
Новости партнеров
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток разменивается на мелочь
- Жители края получают скидки на товары первой необходимости по карте "Приморец"
- Налоговая ставка на недвижимое имущество в Приморье может быть пересмотрена
- Экспортеры "чистоты" из Приморья покорили рынок Республики Беларусь
- Бизнес Приморья приглашают принять участие в конкурсе "Экспортер года"
- История игрушек по-приморски
- Свежая и сушеная продукция из Узбекистана будет поступать в Приморье
- В Приморье 50% услуг в парикмахерской, ремонтно-строительной, образовательной и других сферах услуг оказываются нелегально
- Губернатор Приморья встретится с бизнесом Арсеньева и Находки
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток разменивается на мелочь
- Головы приморцев забили мусором
- В Находке продолжаются работы по ликвидации последствий выброса мазута
- В Приморье строители укрепляют основание новой автодороги из Владивостока в Большой Камень
- Жители края получают скидки на товары первой необходимости по карте "Приморец"
- Дачам продлили амнистию
- Не все кредиты на жилье подорожают
- Во Владивостоке подрядчики приступили к ремонту подпорных стен
- Налоговая ставка на недвижимое имущество в Приморье может быть пересмотрена
- Во Владивостоке начал работу стационарный пункт весового контроля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
- Силовики не пускают японцев в приморский лес
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- Чемпионат Metal Cup впервые откроет свою площадку на Дальнем Востоке
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве