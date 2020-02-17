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Дополнительную мусоросборочную технику за 57 млн рублей закупят в Приморье
17 Февраля 2020, 17:30 | Приморье
Мусоровозы и грузовые машины приобретут для работы в городах и районах Приморского края. Более 75 миллионов рублей на эти цели направлено из краевого бюджета по поручению Губернатора Олега Кожемяко.
По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, новые машины усилят парк спецтехники регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.
«В конце года мы приобрели мусоровозы, самосвалы, бортовые машины – всего почти 20 единиц, которые работают по краю. Теперь приобретаем мусоровозы и бортовые машины для перевозки крупногабаритного мусора», – пояснила Елена Пархоменко, добавив, что новая техника выйдет на маршруты уже в апреле.
Как отметила зампред Правительства региона, начало мусорной реформы показало, какая техника наиболее оптимальна для вывоза мусора в населенных пунктах Приморья.
«Где-то нужна большая техника, в каких-то районах наиболее рационально использовать маленькие машины – все это сейчас учитывается и на основе этого модернизируем автопарк», – рассказала Елена Пархоменко.
Все это, по мнению краевых властей, сделает более эффективной работу по вывозу коммунальных отходов в населенных пунктах региона.
Вместе с новой автотехникой устанавливаются современные мусорные контейнеры – легкие, с крышками. В крае их уже поставили более 2 тысяч.
Елена Пархоменко напомнила, что если возле многоквартирного дома отсутствуют контейнеры, то жильцам нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, обслуживающую данный дом, а также в администрацию муниципалитета, в обязанность которой входит установка контейнеров в частном секторе.
Фото – региональный оператор по обращению с коммунальными отходами
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