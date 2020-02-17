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Управляющие компании Владивостока присоединились к уборке снега

17 Февраля 2020, 14:38 | Приморье
Сброс и складирование снега на проезжей части запрещены
 
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК убирают снег на придомовых территориях Владивостока. Сегодня, 17 февраля, этой работой занят 1 131 сотрудник управляющих компаний и других подведомственных организаций. Крупные предприятия в уборке своих прилегающих территорий используют спецтехнику.
 
Администрация Владивостока напоминает, что прилегающие территории должны быть очищены и обработаны противогололедными материалами максимально оперативно.
 
Как рассказали в городском управлении содержания жилого фонда, добросовестные управляющие компании заранее сделали необходимые запасы песко-соляной смеси, чтобы в случае непогоды иметь возможность посыпать ею придомовые дороги и тротуары. Помимо этого, организации обязаны иметь в своем распоряжении инвентарь для уборки снега и льда.
 
Также прилегающие территории должны убирать организации всех форм собственности. Сотрудники административно-территориальных управлений проводят мониторинг всех пяти районов города. Ответственных лиц, которые не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 тыс. до 80 тыс., должностным лицам – от 5 тыс. до 10 тыс., физическим – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.
 
 
 
 
 
 
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Теги: снег  УК  жкх 



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