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Первые 200 договоров на вывоз мусора оформили приморские предприниматели в режиме онлайн

17 Февраля 2020, 13:40 | Приморье
200 договоров на вывоз мусора оформили предприниматели Приморья через личный кабинет на сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
 
Как рассказали в КГУП «Приморский экологический оператор», заявку на заключение договора с региональным оператором на вывоз мусора можно подать через личный кабинет для юридических лиц.
 
«Если заявка оформлена корректно, то через два-три дня придет сообщение на электронную почту, и договор можно забрать в ближайшем МФЦ. Услуга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей бесплатна», – уточнили специалисты.
 
Напомним, с января 2020 года все юридические лица и предприниматели должны заключить отдельный договор на вывоз коммунальных отходов с КГУП «Приморский экологический оператор». Проконсультироваться по данному вопросу можно по телефону: 8 800-250-43-43 (с 10.00 до 18.00).
 
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 
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Теги: мусор  жкх 



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