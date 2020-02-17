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14 фур из Китая: Вернутся ли цены на овощи в Приморье на прежний уровень
17 Февраля 2020, 09:42 | Приморье
В ближайшее время можно будет наблюдать за "реакцией" торговый сетей на новый товар
В субботу, 15 февраля, через автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая доставили 14 фур овощей. Это первая значительная поставка овощей с момента ограничений, принятых китайской стороной. Возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже.
По словам заместителя председателя Правительства Приморья Константина Шестакова, благодаря совместной слаженной работе региона и иностранного государства удалось восстановить массовые поставки овощей на прилавки торговых сетей.
«Помимо поиска новых поставщиков с западной и центральной части России мы продолжаем работу в направлении международного сотрудничества с нашими партнерами из Китая. Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которые оказали большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года. Как информируют с пунктов пропуска таможенные органы, вчера, 14 февраля, через Пограничный прошли три фуры, а сегодня, 15 февраля, уже 14 фур. Думаю, в ближайшее время можно будет наблюдать за “реакцией” наших сетей на новый товар – снижением стоимости», – заявил он.
Добавим, кроме возобновления регулярных поставок из Китая, Приморье ведет планомерную работу по поиску новых партнеров. По рекомендации Минсельхоза РФ край продолжит выстраивать кооперационные связи и с соседними регионами.
Напомним, рассказать о фактах резкого завышения цен можно, обратившись на «горячую линию» минпромторга Приморья по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 8(423) 273-14-90.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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