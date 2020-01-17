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Дела в экономике в 2020 году лучше не будут, но россиянам уже всё равно…

17 Января 2020, 15:40 | Приморье
Год 2020-й станет настоящим испытанием для многих россиян. О том, что будет с экономикой в России, и ждать ли гражданам потрясений, рассказала сайту «Утро» экстрасенс и таролог Марианна АБРАВИТОВА.
 
На самом деле, жители нашей страны так привыкли к потрясениям и уже адаптировались, что перестали их замечать. И в будущем году неприятности будут сопровождать россиян, и экономика ничуть не лучше будет, чем в этом году. Но люди воспринимают это уже как норму, заявила ясновидящая.
 
По ее словам, будущий год окажется не так уж и плох. Граждане нашей страны все понимают и ко всему готовы, они уже спокойно воспринимают эту действительность, им больше не страшны пенсионные реформы и все остальное. Поэтому на уровне восприятия ничего страшного не произойдет.
 
Но если же смотреть с другой стороны, то мы, конечно, идем по пути такого закручивания гаек для всей системы бизнеса. В первую очередь, это будет связано с налогами, сообщила провидица.
 
Малый и средний бизнес почувствует на себе ужесточения и упорядоченность – контроль за электронными деньгами приведет к тому, что все окажется на виду, и за каждый перевод и каждую копейку надо будет отчитываться, предупредила экстрасенс. А в крупном бизнесе люди обладают такими связями и возможностями, что могут устраивать комфортную среду для себя.
 
Такая система, конечно, не очень приятна для россиян, которые традиционно умеют обходить острые углы. Людям будет тяжело перенести и адаптироваться к тому, что уход от бумажных денег взламывает все сферы, отметила таролог.
 
Что касается дефолта или серьезных перемен, то их не будет, заключила Марианна Абравитова.
 
 
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Теги: гороскоп  экономика 



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