www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.57 р. 100 JPY: 55.99 р.
EUR: 68.66 р. 10 CNY: 89.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Открыт прямой рейс из Владивостока в еще один город Китая

17 Января 2020, 08:40 | Приморье
Осуществлять перелеты будет китайская компания Nine air
 
Об открытии еще одного прямого рейса из Китая во Владивосток сообщило ИА «Синьхуа». Он соединит столицу Приморья с городом Иу провинции Чжэцзян, который знаменит в соседней стране, по данным издания, крупными рынками мелких товаров. В расписании рейсов владивостокского аэропорта новый рейс уже занял свою строчку. Улететь в этот город из Приморья можно было в четверг в 18.25 по местному времени. 
 
Полеты по маршруту Владивосток-Иу будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. По данным пресс-службы аэропорта, на сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами Поднебесной. Всего в 2019 году аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток также выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern.
 
В то же время для города Иу открытие нового авиарейса стало шестым прямым авиарейсом, связывающим его с другими странами и регионами. Это открытие будет содействовать обменам и сотрудничеству между Иу и странами вдоль "Пояса и пути" в области торговли, туризма и культуры. Россия является одним из важных источников роста внешней торговли города Иу, подчеркивает издание.
 
Автор:
Теги: туризм  nine air  авиаперевозки 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]