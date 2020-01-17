Открыт прямой рейс из Владивостока в еще один город Китая

Осуществлять перелеты будет китайская компания Nine air

Об открытии еще одного прямого рейса из Китая во Владивосток сообщило ИА «Синьхуа». Он соединит столицу Приморья с городом Иу провинции Чжэцзян, который знаменит в соседней стране, по данным издания, крупными рынками мелких товаров. В расписании рейсов владивостокского аэропорта новый рейс уже занял свою строчку. Улететь в этот город из Приморья можно было в четверг в 18.25 по местному времени.

Полеты по маршруту Владивосток-Иу будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. По данным пресс-службы аэропорта, на сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами Поднебесной. Всего в 2019 году аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток также выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern.

В то же время для города Иу открытие нового авиарейса стало шестым прямым авиарейсом, связывающим его с другими странами и регионами. Это открытие будет содействовать обменам и сотрудничеству между Иу и странами вдоль "Пояса и пути" в области торговли, туризма и культуры. Россия является одним из важных источников роста внешней торговли города Иу, подчеркивает издание.