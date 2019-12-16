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В этом году россияне предпочитают онлайн-подарки
Наиболее востребованы косметика и парфюмерия
Согласно результатам опроса, проводимого банком Хоум Кредит, из 92,8% россиян, планирующих дарить новогодние подарки, только 14,4% собираются платить за них наличными. При этом, средняя сумма трат в этом году составила 12,5 тысяч рублей. Почти треть опрошенных -28,7% - планирует покупать подарки в интернете, сообщает газета «Золотой Рог».
Чаще всего наличными пользуются представители поколения, родившиеся в период с 1944 по 1964 год (16,5%), на втором месте — представители поколений X и Y - рождённые в период с 1965 года по 1979 и в период с 1981 года по 1995 год соответственно (по 15%). Реже всех наличные используют молодые люди 18-19 лет — 7,8%.
Мужчины активнее женщин покупают подарки в интернете — 31% против 27%.Также они немного больше заинтересованы в покупках за рубежом – 19,7% против 18,3%.
Наиболее востребованные подарки для взрослых: косметика и парфюмерия (27,5%), новогодние сувениры (24,6%), смартфоны и иные гаджеты (14,5%), ювелирные украшения (9,5%), алкоголь (8,4%), одежда и обувь (1,2%). Среди наиболее популярных подарков детям были названы: игрушки (47,7%), сладости (24,1%), смартфоны и гаджеты (9,0%), новогодние сувениры (4,5%), одежда (1,4%). При этом около 35% опрошенных еще не определились с подарком для взрослых и 11,7% - с подарком для детей.
В опросе приняли участие 800 клиентов Банка Хоум Кредит (по 100 респондентов на каждый федеральный округ).
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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