Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Технопарк "Кванториум" во Владивостоке готовят к открытию
Открыть Кванториум во Владивостоке планируется 19 декабря
В технопарке завершают последние отделочные работы, наводят порядок, завозят и расставляют мебель и оборудование. Ход финальных работ проинспектировал глава города Олег Гуменюк.
Современный дизайн, яркая и комфортная мебель, а главное современное учебное оборудование – технопарк «Кванториум» обретает завершённый вид. Уже совсем легко представить, как совсем скоро здесь закипит жизнь, полная познания и творчества.
Глава Владивостока Олег Гуменюк тщательно проверил качество ремонта, а также особо заинтересовался новым оборудованием, которое уже поступило в учебный центр и начало занимать свои места на стеллажах в аудиториях.
«Работа, которая сегодня здесь ведётся, очень важна для Владивостока, ведь тысячи ребят нашего города получат возможность заниматься на совершенно новом инновационном оборудовании, по современным технологиям, в удивительных творческих условиях. Дети будут не только изучать различные науки, ставить опыты, но и учиться мыслить, творить. Это уникальный научный детский центр, таких проектов городу нужно как можно больше в наш век цифровых технологий», – поделился впечатлениями Олег Гуменюк.
Всего в технопарке будут работать семь лабораторий – промдизайнквантум, хайтек, IT-квантум, биоквантум, VR- AR-квантум, энерджиквантум, промробоквантум. Занимают своё место и экспонаты будущего интерактивного музея науки. Помимо этого, дети смогут дополнительно заниматься в Кванториуме английским языком, математикой и шахматами.
«Не только мы с нетерпением ждём окончания всех работ, но и ребята, которым предстоит заниматься в Кванториуме. Это новое слово в развитии дополнительного образования во Владивостоке. В городе появится современная территория для максимального раскрытия детского потенциала», – отмечает директор Дворца детского творчества Оксана Соловьёва.
Формат обучения предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых именно практике будет уделено большое внимание. В первом наборе технопарка – свыше 800 школьников. А сегодня в Кванториуме ведётся дополнительный набор учеников.
Напомним, что владивостокский Кванториум расположился в помещениях Дворца детского творчества по адресу: Океанский проспект, 43.
Анастасия Котлярова (фото)
Новости партнеров
Новости тематики
- Технопарк "Кванториум" во Владивостоке готовят к открытию
- Школы Приморья закупили инженерные классы "РОББО" на 86 млн рублей
- Россия - страна возможностей: Лучшим управленцем оказался приморский студент
- Центр морского мира
- В Приморье иностранцев к поступлению в ДВФУ будут готовить по новой программе
- Tele2 приглашает на работу и стажировку студентов ДВФУ
- В ДВФУ будут учить алмазному ремеслу
- "Проблемы высшего образования необходимо решать системно"
- "Сегодня российская биомедицина стремится на Дальний Восток"
- Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
Новости раздела
- Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
- Мусор становится золотым
- "Патрокл" отхватил кусок Патрокла
- Гарантийному фонду Приморского края - 10 лет
- В Приморье открылся новый салон Tele2
- Две недели осталось у предпринимателей Приморья на оформление инвестиционного налогового вычета
- В Приморье в "Надеждинском Полесье" откроется детский сад
- Комнаты Владивостока взяли "бронзу"
- В этом году россияне предпочитают онлайн-подарки
- Лидер российского промысла белой рыбы показал, что можно успешно и рыбу ловить, и суда строить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока может стать таиландским
- Сельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться
- Кадастру сбивают оценку
- Иностранный застройщик решился опустить ипотеку до "нуля"
- Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
- Первые жители Приморья получили ипотеку под 2%
- Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника
- В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта
- На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма