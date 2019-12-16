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Аэропорт Владивостока может стать таиландским

16 Декабря 2019, 08:42 | Приморье

Нужно понять, насколько это соответствует планам инвесторов из Сингапура

Таиландская инвестиционная компания Empire Asia Group планирует принять участие в реализации ряда проектов в Приморье, в том числе в интегрированном развлекательном курорте (ИРК), а также в развитии аэропорта Владивостока, в котором укрепился сингапурский аэропортовый оператор Changi Airports International.

Реализация проектов на Дальнем Востоке РФ, в том числе в сфере авиации, недвижимости, нефти и газа, энергетики, обсуждалась на встрече вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА с основателем компании Empire Asia Group Пайрожем ПИЕМПОНГСАНТОМ.

В том числе тайские инвесторы рассматривают возможность инвестирования в строительство предприятий по производству готовой продукции из древесины с целью дальнейшего экспорта в АТР. Увы, но подобные проекты с участием японского капитала в Приморье на данный момент испытывают определенные проблемы.

Досье газеты «Золотой Рог»

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-октябре 2019 года аэропорт обслужил 2,64 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта АО «МАВ».

Автор:
Теги: деревообработка  игорная зона  инвестиции  Сингапур  проект  Юрий Трутнев  Таиланд  аэропорт 



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