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Судостроители Приморья завершили ремонт подводной лодки Тихоокеанского флота
Центр судоремонта «Дальзавод», входящий в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), провел ремонт и сервисное обслуживание подводной лодки «Усть-Большерецк». Комплекс работ прошел без срывов сроков, боевой корабль возвращен в состав Тихоокеанского флота.
Как сообщили на предприятии, специалисты корпусно-доковых, механомонтажного, трубопроводного и деревообрабатывающего цехов завода провели плановый доковый ремонт дизель-электрической подводной лодки. В комплекс работ вошли ремонт крыш цистерн, механизмов погружения-всплытия, арматуры и винтов, очистка и окраска подводной лодки, а также восстановление специального покрытия.
Ответственную и сложную работу провели специалисты цеха №19 – ремонт титанового обтекателя. Сварка титановых швов происходит по особой технологии из-за уникальных свойств металла. Подготовка к таким работам занимает несколько дней. ⠀
Отметим, что подводная лодка «Усть-Большерецк» была построена в 1990 году на судостроительном заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре. Это многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка», которая предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.
«Своевременное и безупречное выполнение гособоронзаказа является фундаментом устойчивости одного из крупнейших судоремонтных предприятий Приморья, которое обеспечивает работой тысячи жителей региона. Очень важно, что в условиях ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции, завод продолжает развиваться», – подчеркнул министр промышленности и торговли края Сергей Калитин.
Досье "Золотого Рога": АО «Центр судоремонта «Дальзавод» – исполнитель гособоронзаказа по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Тихоокеанского флота. Предприятие имеет уникальный для России доковый комплекс, в состав которого входят два сухих и два плавучих дока, которые позволяют обслуживать суда водоизмещением до 26 000 тонн и длиной до 170 метров. Сегодня это динамично развивающееся предприятие, которое выполняет широкий спектр работ судостроительного и судоремонтного профиля. «Дальзавод» входит в группу компаний «ДЦСС», собственником которой является группа ПАО «НК «Роснефть». В планах предприятия – увеличение портфеля гражданских заказов, в том числе и за счет внутригрупповой кооперации с заводами «ДЦСС». Особо перспективным направлением выступает сотрудничество с ССК «Звезда» в достройке и насыщении всем необходимым оборудованием судов, которые производит суперверфь.
Фото – ЦС «Дальзавод»
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