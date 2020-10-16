Фестиваль "Приморский урожай" развернется в предстоящие выходные дни во Владивостоке

Свою продукцию представят более 200 товаропроизводителей и фермеров

Жителей и гостей Владивостока приглашают на фестиваль урожая 17 и 18 октября, который развернется на центральной площади Владивостока. Время работы фестиваля – с 9:00 до 18:00.



Как сообщили в городском управлении экономического развития, участники фестиваля представят овощи, ягоды, фрукты нового урожая, а также различные продукты по доступным ценам.



«Торговля будет организована с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, - подчеркнули в управлении. – Об этом проинформированы все участники. С такой же просьбой хотелось бы обратиться и к тем, кто придет за покупками».



В субботу, 17 октября, и в воскресенье, 18 октября, работа торговой площадки продлится с 9 до 18 часов.

Фото Анастасии Котляровой

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







