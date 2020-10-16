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Фестиваль "Приморский урожай" развернется в предстоящие выходные дни во Владивостоке
Свою продукцию представят более 200 товаропроизводителей и фермеров
Жителей и гостей Владивостока приглашают на фестиваль урожая 17 и 18 октября, который развернется на центральной площади Владивостока. Время работы фестиваля – с 9:00 до 18:00.
Как сообщили в городском управлении экономического развития, участники фестиваля представят овощи, ягоды, фрукты нового урожая, а также различные продукты по доступным ценам.
«Торговля будет организована с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, - подчеркнули в управлении. – Об этом проинформированы все участники. С такой же просьбой хотелось бы обратиться и к тем, кто придет за покупками».
В субботу, 17 октября, и в воскресенье, 18 октября, работа торговой площадки продлится с 9 до 18 часов.
Фото Анастасии Котляровой
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