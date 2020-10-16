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Пляж и бетонная набережная будут обустроены в бухте Аякс на Русском острове

16 Октября 2020, 09:00 | Приморье

Сначала жители и гости Приморья будут попадать во входную зону с парковкой, рассчитанной на 140 машино-мест

Работы по благоустройству пляжа в бухте Аякс на Русском острове начнутся в следующем году. По заказу Дирекции общественных пространств города Владивостока разработана концепция развития территории. После реконструкции здесь появятся благоустроенные пляж и набережная, спортивная, детская и экстрим-площадки, зона для кемпинга, а также кафе и коворкинг.

«Пляж Аякс – довольно популярное место отдыха на острове Русский. Но разработчики концепции благоустройства территории обнаружили здесь достаточно много проблем. Это, например, отсутствие функционального зонирования и навигации, затрудненный доступ к территории, узкая береговая линия, устаревшие объекты инфраструктуры, низкое качество малых архитектурных форм. После реконструкции отдых здесь станет гораздо комфортнее. Кроме того, на территории будут предусмотрены зоны отдыха для любых категорий граждан», – рассказал руководитель Дирекции общественных пространств Салават Галиев.

Согласно концепции, территория разделится на несколько функциональных зон. Сначала посетители будут попадать во входную зону с парковкой, рассчитанной на 140 машино-мест. Здесь предполагается разместить павильоны кафе и магазина, ресторан с террасой, здание администрации, КПП, теневые навесы для пикника и барбекю. На входной площади также будут расположены входная стелла, навигация и буквы АЯКС.

Набережная зона будет сформирована из бетона и пройдет через всю территорию. Она также дублируется велодорожкой. По центру территории разместится пляжная зона. Здесь появятся смотровая площадка и круглый пирс с детским бассейном. Также в этой зоне разместятся такие объекты инфраструктуры, как раздевалки, душевые, пункты проката водного инвентаря, спасательная вышка, медпункт, туалет.

К пляжу будет примыкать детская зона, которая расскажет юным посетителям пляжа о греческой мифологии и легенде о Трое. На площадке будет расположена тематическая зона «Троянский конь», а также оборудование для игр с песком и лазы.

В молодежной зоне появятся кафе, коворкинг и лекционная площадка. Также здесь будет предусмотрена экстрим-зона, где разместят памптрек, спортивную площадку, зону для занятий воркаутом и тренажеры.

Кроме того, появится зона кемпинга и отдыха – в лесу будут располагаться домики, которые можно взять в аренду, также здесь будет площадка для отдыха в палатках.

Напомним, в рамках развития Русского острова уже начались работы по благоустройству пляжа на мысе Ахлёстышева. На выходных подрядчик приступил к демонтажным работам и расчистке пляжа.

«Владивосток – морской город. Большая часть береговой линии состоит из пляжных территорий, и наша задача – сделать их максимально удобными для отдыха жителей и гостей города. На Ахлёстышева работы уже начались, и уже к следующему купальному сезону здесь появится благоустроенный и безопасный пляж, который также будет адаптирован для маломобильных граждан. Такая работа будет продолжена и в отношении других пляжных территорий. Все они со временем станут современными и комфортными зонами отдыха», – подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк.

Кроме того, сейчас разрабатывается концепция беговой и велодорожки на Русском острове протяженностью более 20 километров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: русский остров  пляж  благоустройство 



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