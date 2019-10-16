Закрытая перевалка угля: цель близка

ООО «ВУТ» прилагает все усилия для решения всевозможных экологических и производственных мероприятий

ООО «Восточно-Уральский терминал» (ВУТ), входящее в группу компаний «Трансхимэкспорт», на сегодня является глубоководным угольным портом юга Приморья, способным принимать морские суда дедвейтом до 50 тыс. тонн. Будучи универсальным, при необходимости может переваливать такие насыпные грузы, как песок, щебень, железно-рудный концентрат, щепу, имеет лицензию на переработку химических удобрений. ООО «ВУТ» по-прежнему является одним из самых технологичных и экологически чистых среди 11 стивидорных компаний Находки, специализирующихся на перевалке каменного угля.

На сегодня это единственное среди аналогичных предприятий Приморья, да пожалуй, и России, которое 85 процентов угля, переваливаемого через свои производственные мощности в страны АТР, хранит в крытых складах. По технологии груз отсюда по конвейерным линиям через судопогрузочные специализированные машины сразу попадает в трюм судна, что приводит к минимизации воздействия угольной пыли на окружающую среду.

В преддверии зимнего сезона работы генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей ВОСТРИКОВ рассказал газете «Золотой Рог» о том, насколько готово их производство к работе в холодный период года.

- Сергей Михайлович, зима — сложный климатический период для всех стивидорных компаний, связанный с низкими температурами и сильными ветрами. Как вы подготовились к работе в этих условиях?

- Не могу сказать за всех стивидоров, а наше предприятие к предстоящей зиме начало готовится еще весной текущего года. Несмотря на наличие крытых складов, поспешили приобрести в необходимом количестве реагенты, предназначенные для подавления угольной пыли при минусовых температурах. Кроме того, были установлены дополнительные снеговые пушки на производственной площадке выгрузки твёрдого топлива. По-прежнему при выполнении погрузочно-разгрузочных операций используем грейферы с встроенной системой пылеподавления, что даёт колоссальный экологический эффект. Эта новация, кстати, была разработана в прошлом году по нашей инициативе и теперь эффективно используется в технологическом процессе.

- Обращает внимание, что штабеля угля, расположенные на открытой площадке, накрыты специальными пологами. С какой целью вы это делаете?

- Технологию укрытия штабелей как бы невзначай подсмотрели у наших коллег из Страны Восходящего Солнца, когда с деловым визитом принимали там участие в работе Chubu Cool Centre. Подсмотрели - и с удовольствием внедрили её у себя. Тогда руководитель японского угольного порта г-н Озу-сан сказал замечательные слова: «Лучше пусть будет угольная грязь на сапогах, чем угольная пыль в лёгких». Мне так понравилось это выражение, что запомнилось надолго.

И не просто запомнилось, а стало сигналом к конкретным действиям. С тех пор регулярно проливаем водой все внутренние проезды между штабелями угля, а сами штабели открытой площадки обильно орошаем водяным туманом. В дополнение к применяемым экологическим мерам уличные штабели стали укрывать специальными пологами, что значительно сокращает пыление во время сильных порывов ветра.





Уникальный грейфер ARDEN с встроенной системой пылеподавления.





Уличные штабеля угля, укрытые пологами.

- Какие задачи сегодня стоят перед руководством терминала, и какие планы на ближайшее время?

- Задачи большие, и планы, можно сказать, грандиозные. Но я не буду открывать все наши секреты. Пока это коммерческая тайна. С другой стороны, прекрасно понимаем, что без выполнения требований и предписаний таких контролирующих органов, как Минприроды, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и др., намеченные планы осуществить просто невозможно. Поэтому на ближайшую перспективу нами намечено строительство на терминале ООО «ВУТ» крытой площадки выгрузки угля из вагонов, что позволит полностью исключить пыление. Проектные работы по крытой площадке в настоящее время находятся в активной стадии. К концу будущего года надеемся полностью завершить строительство и ввести площадку в эксплуатацию.

Как видите, прилагаем все усилия и направляем немалую долю средств из прибыли на решение всевозможных экологических и производственных мероприятий, чтобы терминал соответствовал всем предъявляемым к нам требованиям надзорных и контролирующих органов, требованиям российского законодательства.

На верхнем фото: Крытые склады ООО «Восточно-Уральский терминал».

Фото ООО «ВУТ»