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Во Владивостоке резко подорожала аренда жилья

16 Октября 2019, 13:40 | Приморье

Владивосток по темпам роста ставок аренды на «двушки» и «трешки» оказался одним из лидеров

Рост цен на новое жилье в прошлом году, в преддверии перехода на проектное финансирование долевого участия в строительстве и последовавшее за этим подорожание жилья на вторичном рынке, по данным федерального портала «Мир квартир», заставило часть потребителей переориентироваться на рынок аренды. Эта тенденция серьезно затронула и Владивосток, который по темпам роста ставок аренды на «двушки» и «трешки», оказался одним из лидеров роста в третьем квартале и с начала этого года.  

Средняя ставка предложения 1-комнатной квартиры во Владивостоке в 3 квартале выросла на 4,1%, а с начала года на 15,9% и составила 17 924 рубля. Двухкомнатная квартира в третьем квартале подорожала на 15%, а с начала года на 26,5% и достигла средней ставки предложения 25 344 рубля. И трехкомнатная квартира за 3-й квартал подорожала на 17,2%, а с начала года на 28,3%, установившись на уровне 29986 рублей.

В рейтинге, который опирается на цены 1-комнатных квартир, Владивостоку досталось восьмое место. После Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Московской области, Севастополя и Сургута.  «Двушки» в Сургуте оказались дешевле, но дороже в Краснодаре и Екатеринбурге, а «трешки» дороже - во всех этих названных городах плюс в Казане, Калуге и даже Хабаровске, который в рейтинге стоит на 17 месте.

Стоит отметить, что в среднем по крупным городам России ставки аренды однокомнатных квартир с начала года выросли на 11,9%, на двухкомнатные – на 10,6% и на трехкомнатные квартиры – на 13%. То есть, все исследованные типы квартир во Владивостоке показывали рост ставок аренды выше среднероссийских темпов.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: аренда  недвижимость  жилье 



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