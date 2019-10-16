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Жители бьют тревогу: Сотни приморцев страдают от местного производства

16 Октября 2019, 12:05 | Приморье

Жители отмечают, что самое активное время дымления - ночное.
Невозможно открыть форточку. При вдыхании чувствуется едкий химический запах

25 сентября на заседании Кавалеровской районной Думы была создана рабочая группа по мониторингу охраны окружающей среды. В нее вошли замспикера Евгения ЗАВАРЗИНА, депутаты Анатолий ПОДКОЛЗИН, Сергей ЗАЙЦЕВ, Ирина ИЩЕНКО, Раиса МАЛЯКИНА, Александр ДЕНИСОВ и депутат кавалеровского мункома Светлана БИЛАН. От общественности вошла Ирина ГАВРЮШКОВА.

  Евгения Заварзина. Фото Владимира БУХАРОВА.

Как рассказали Евгения Заварзина и Анатолий Подколзин, оказалось, что не только поселки Фабричный и Хрустальный страдают от плохой экологии, но и, к примеру, поселок Горнореченский, где работает ИП Ляхова, которое выпускает в 6 печах древесный уголь и задымляет поселок вредными выбросами в атмосферу.

Жители жалуются не первый год. Направлено заявление в прокуратуру о проверке факта загрязнения окружающей среды.

4 октября члены рабочей группы совместно с начальником отделения Роспотребнадзора из Дальнегорска Татьяной ЩЕРБИНИНОЙ выезжали в Горнореченский, чтобы увидеть ситуацию на месте. Присутствовала также группа инициативных жителей. Лаборатория Роспотребнадзора провела замеры воздуха, хотя химический выхлоп не одинаковый в разное время. Жители отмечают, что самое активное время дымления - ночное. Невозможно открыть форточку. При вдыхании чувствуется едкий химический запах. Александр ЛЯХОВ, руководитель предприятия считает, что предприятие работает в рамках действующего законодательства, производство не опасное и не представляет никакого вреда местным жителям. На обозрение членов рабочей группы предоставил даже некоторые проекты предприятия. Однако, изучив представленные документы, депутаты увидели, что предприятие определено как второго класса опасности. В них заложена санитарно-защитная зона 50 метров. При этом сразу за забором предприятия расположены жилые дома. А в проектах перечислены вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье местных жителей.

«Есть вопросы по установлению санитарно-защитной зоны. А понять, есть ли там превышение ПДК, можно только после качественных анализов, причем, прежде чем их брать, следует определить, в какой момент идет самый активный выброс в атмосферу, и в этот момент брать пробы. Я и мои коллеги считаем, что нельзя такое производство размещать в черте поселка. Проблему изучаем, готовим запросы»,- заявила Заварзина.

Татьяна КУРОЧКИНА. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: уголь  экология  производство  ИП  экономика  депутаты  приморье  бизнес 



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