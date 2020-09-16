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"Царское" судно в Приморье отправили на испытания
Эти «зеленые» суда спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности
На Судостроительном комплексе «Звезда» начались ходовые испытания танкера «Владимир Мономах». Это головное судно серии танкеров типа «Афрамакс», ранее в России не выпускавшихся.
«Владимир Мономах» был спущен на воду в мае 2020 года с опережением контрактных сроков. Судно успешно прошло швартовые испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка систем и оборудования, был запущен главный двигатель танкера, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море. После этого танкер был отшвартован от достроечной набережной, выведен из акватории верфи и своим ходом вышел в район испытаний, в ходе которых будут проверены скоростные характеристики судна и его управляемость на всех режимах работы.
По итогам ходовых испытаний будет осуществлено контрольное вскрытие механизмов для предъявления Морскому регистру и заказчику судна – АО «Роснефтефлот», дочернему обществу НК «Роснефть», специализирующемуся на фрахтовании и портовом обеспечении, реализации судостроительных проектов и управлении морским и речным флотом.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета.
«Владимир Мономах» стал первым «Афрамаксом», построенным в России. Эти «зеленые» суда спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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