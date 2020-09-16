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На одном из стратегических предприятий Приморья назначили нового директора

16 Сентября 2020, 10:18 | Приморье

Он опытный профессионал с большим стажем работы

Директором Артемовской ТЭЦ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» с 15 сентября назначен Андрей Бесчастнов. Кадровые перестановки связаны с переходом предыдущего руководителя энергопредприятия Евгения Авдеева в должность директора филиала.

Андрей Владимирович Бесчастнов родился в пгт Лучегорск Приморского края. В 1994 году окончил Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Электрические станции». Помимо основного имеет дополнительное образование по экономике и управлению на предприятиях (ДВГТУ им. Куйбышева). В приморской энергетике Андрей Владимирович трудится на протяжении 26 лет, из них 12 лет в должности главного инженера филиала «Приморская генерация», Владивостокской ТЭЦ-2 и ТЭЦ «Восточная». За добросовестный и высокопрофессиональный труд Андрей Бесчастнов награжден Почетными грамотами ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «ДВЭУК», благодарностью филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», Почетной грамотой администрации Приморского края и благодарностью губернатора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: директор  энергетика  кадры  приморский край  назначение 



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