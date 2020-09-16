Подсели на ежа

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Шоколад с морским деликатесом и йогуртные соусы признаны лучшими продуктами Приморья
Лучшие товары выбрали на 24-й ежегодной ярмарке-выставке «Приморские продукты питания». Победителям вручили Гран-при и золотые медали в прошедший четверг.
В этом году свои товары на центральной площади Владивостока представили более 40 ведущих приморских сельхозпроизводителей. Жители и гости края в течение двух дней могли продегустировать и приобрести молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи, зелень, таежные ягоды и мед.
В рамках мероприятия традиционно прошли конкурсы «Гран-при» и «Золотая медаль выставки». Специальная дегустационная комиссия выбрала лучшие товары среди десятков наименований, представленных на ярмарке. Это хлеб и вафли АО «Владхлеб», торт «Сметанник» и самса ООО «Хлебный дом», вареники, блинчики, мясная продукция компании «Ратимир», шоколады со вкусом морских деликатесов от «Приморского кондитера».
Комиссия высоко оценила представленные на ярмарке молоко и молочную продукцию – йогурты, соусы, топленое молоко, кефир, сметану, сыры. Награды получили крестьянские хозяйства «Акопян» и «Бархатное», кооператив «Борисовский», компании «Новое время» и «Сельское», Артемовский завод, перерабатывающий комплекс «Западный». Рис «Японка» ООО «Трансстройресурс» и рулада из мяса птицы ИП «Приходько» также были удостоены Гран-при за высокое качество продукции.
Напомним, выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» работала два дня, 9 и 10 сентября. Мероприятие проходило с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Юрий РОГОВ, фото Primorsky.Ru.
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