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Новые палки в колеса бизнеса
Эксперты: поправки в Налоговый кодекс выгодны только нотариусам
Правительство подготовило объемный пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), в том числе весьма радикальных. «Ведомости» уже рассказали об одной из них: налоговые декларации с арифметическими ошибками теперь будут считаться неподанными. Еще одна новация, вызвавшая серьезные споры среди экспертов, - поправка в ст. 29 НК, которая определяет статус уполномоченного представителя налогоплательщика.
Сейчас по НК таковым признается «физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах».
Правительственный законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации» добавляет к этой формулировке новое требование. «Уполномоченный представитель налогоплательщика осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя».
Сейчас для представления интересов в налоговой достаточно доверенности, заверенной подписью генерального директора и печатью компании. «Не совсем понятно, почему для налоговых органов хотят сделать особенный порядок подтверждения полномочий, - недоумевает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Антон СТЕПАНОВ. - Ведь для участия в судах по-прежнему достаточно доверенности, заверенной подписью руководителя компании и ее печатью». При этом новый порядок может создать серьезные сложности для компаний. «Для оформления доверенности у нотариуса к нему должен прийти руководитель компании, что может значительно затянуть процесс получения доверенности из-за занятости руководителя или его отсутствия по причине командировок, болезни, отпуска и т. д.», - отмечает Степанов.
Впрочем, некоторые эксперты считают новые ужесточения вполне оправданными: привлечение нотариуса позволит сократить случаи мошенничества, когда злоумышленники с использованием подложных документов, печатей или подписей должностных лиц организации заключают сделки от имени компании. «Подделать удостоверенную нотариусом доверенность намного сложнее, - указывает партнер налоговой практики CMS Russia Гайк САФАРЯН. - А чтобы избежать дополнительных сложностей, стоит порекомендовать иметь в компании нотариальные доверенности на нескольких лиц с правом передоверия полномочий - они смогут при необходимости удостоверить доверенность для налоговой в отсутствие руководителя». Но в итоге транзакционные издержки компаний вырастут, добавляет Сафарян.
Нотариусы, которым эта новация безусловно выгодна, упирают на то, что новые технологии сведут неудобства от новых правил к минимуму. «Законопроект предусматривает возможность использования компаниями электронных доверенностей, которые будут всегда под рукой, - поясняет советник президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами государственной власти Елена ДЖУРИНСКАЯ. - К тому же доверенность в нотариальной форме может быть проверена на подлинность как представителями государственных и муниципальных органов через систему межведомственного электронного взаимодействия, так и предпринимателями через бесплатный онлайн-сервис».
Эксперты отмечают, что правительство собрало в новом законопроекте множество новых предложений, которые, по-видимому, накапливались на протяжении многих месяцев. В результате получился объемный документ, положения которого вызывают споры даже у специалистов.
Например, в ст. 147 предлагается внести дополнение о том, что «местом реализации товаров в виде водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне Российской Федерации <...> признается территория Российской Федерации в случае, если в момент начала отгрузки и транспортировки указанные товары находятся в исключительной экономической зоне Российской Федерации».
Некоторые эксперты считают, что эта новация направлена против распространенной практики продажи морепродуктов иностранным рыболовам «с борта на борт» - теперь такие сделки могут привести к обвинениям в уклонении от уплаты налогов. Другие - что речь идет о дополнительных льготах для рыболовов. «Цель внесения таких изменений - лишение права на применение льготной налоговой ставки НДС 0% налогоплательщиками при реализации иностранным покупателям водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ», - считает юрист Forward Legal Федор ЗАКАБУНЯ.
Эксперт отмечает, что данное новшество приведет к увеличению экспортной стоимости водных биологических ресурсов, что сделает менее выгодным их продажу за рубеж. «На практике предложенные изменения создадут дополнительные стимулы для потребления водных биологических
Но, возможно, речь идет и о лицензировании, предполагает управляющий партнер AVG Legal Алексей ГАВРИШЕВ. «Вывоз таких ресурсов будет осуществляться исключительно компаниями, имеющими соответствующие лицензии или разрешения», - считает он. И такой разброс мнений возможен почти по каждому пункту нового правительственного законопроекта.
На фото: Даже в период коронавирусных потрясений российские чиновники продолжают выдумывать все новые и новые правила для бизнеса, которые заметно осложняют ему жизнь.
Фото ТАСС.
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