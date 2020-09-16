Таежная ярмарка приглашает

«Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020» пройдет 19 сентября – 3 октября на улице Адмирала Фокина во Владивостоке. Жители и гости края смогут приобрести мед, дикоросы и другие продукты тайги.

Таежная ярмарка интегрируется в цикл проекта «Сделано в Приморье». В этот раз роль ключевого продукта отведена приморскому меду. Специальной зоной ярмарки станет «медовое» пространство, где при поддержке Союза пчеловодов Приморского края пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы.

Около 20 производителей меда и дикоросов из разных уголков Приморья представят на фестивале свою продукцию. Гости смогут приобрести более 40 наименований чая, натуральных сиропов и разнообразной медовой продукции – от меда и прополиса до медовой косметики и украшений для дома.

По словам генерального директора центра «Мой бизнес» Евгения НИКИФОРОВА, поддержка производителей меда – стратегическая задача. Их традиционно приглашают на фестиваль «Сделано в Приморье».

«В четвертом, осеннем, фестивале решили сделать акцент именно на полезных свойствах этой продукции. Жители и гости края перед наступлением непогоды и первых холодов смогут приобрести качественный продукт. Центр “Мой бизнес”, в свою очередь, помогает предпринимателям развиваться не только на внутреннем рынке, но и выходить на внешние. Медопроизводители могут получить целый комплекс мер поддержки для выхода на зарубежные рынки. Например, мы возьмем на себя часть расходов по дорогостоящей и необходимой процедуре, такой как сертификация медовой продукции на экспорт», – обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Фестиваль «Сделано в Приморье» с самого начала его существования поддерживает правительство края.

«Идем по намеченному плану. По итогам прошедшего мероприятия мы получили хороший отзыв не только от жителей Приморья, которые приобретали представленную на фестивале продукцию, но и от фермеров и предпринимателей, которые представляли свои товары. Производители сыров и крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием ягод, получили максимальный эффект от своего участия. В этот раз мы сделали акцент на таежных продуктах – это дикоросы, мед. Уверен, что и эта тема будет очень любопытна и для гостей, и для жителей края. На этом фестивале мы ждем и гостей из других регионов России, которые в сентябрьские дни будут присутствовать во Владивостоке», – отметил заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

В этот раз фестиваль «Сделано в Приморье» проходит совместно с фестивалем Taigafest, миссия которого – обратить внимание жителей и гостей Дальнего Востока на уникальность и разнообразие Уссурийской тайги, побудить задуматься о взаимоотношениях человека и природы, стимулировать ответственное отношение к лесным ресурсам.

Taigafest 2020 делится на два основных блока: ресторанный фестиваль и таежную ярмарку. Ресторанный фестиваль продлится с 17 по 27 сентября 2020 года. Шеф-повара ресторанов-участников разрабатывают блюда, сочетают вкусовые нюансы, дополняют сеты напитками, чтобы познакомить гостей со вкусами и ароматами тайги. Таежный сет традиционно стоит 888 рублей.

«Зачем поддерживать людей, занимающихся таежным промыслом – пчеловодов, собирателей, охотников? Причин несколько. Во-первых, они ответственно используют ресурсы тайги – урон несравнимо меньший, чем от вырубки лесов или добычи полезных ископаемых. Эти люди используют возобновляемые ресурсы, не нанося никакого вреда природе. Соответственно, они сохраняют биоразнообразие, что, в свою очередь, позволяет сохранять ареал обитания наших редких леопардов и тигров, а это важно. Поэтому нас и поддерживает Фонд дикой природы. Вторая причина: одна из миссий дальневосточной кухни – это обогащение диеты как местного населения, так и приезжих. Например, во Владивостоке люди больше ориентированы на рыбу и морепродукты, а наша актуальность заключается в сочетании даров моря и даров тайги. Мы доносим знания о таежных продуктах до людей с помощью кухни в ресторанах и образовательного маркетинга», – обозначила руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА.

Фестиваль проводится центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и правительства Приморского края.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.