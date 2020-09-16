Олег Кожемяко проконтролировал исполнение поручений по НЗМУ

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО проконтролировал исполнение поручений, которые дал по итогам встречи с общественностью поселка Врангель в августе. Часть мероприятий инвестор уже реализовал

Поручения губернатора касались социальной нагрузки на инвесторов, которые в настоящее время реализуют крупный проект по созданию производства минеральных удобрений на территории Находкинского городского округа, и учитывают интересы местных жителей.

По словам генерального директора ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» Николая САБИТОВА, часть поручений уже выполнена.

«Так, начаты работы по ремонту классов, учебное оборудование для которых закупил завод. Закуплена форма и инвентарь для детского футбольного клуба. Мы подписали соглашения с обществом инвалидов Находки и обществом инвалидов Врангеля о взаимодействии в вопросах трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, готовы провести кубок НЗМУ по мотоспорту на базе местного мотоклуба. Кроме того, подготовлен эскиз благоустройства местного пляжа, который сейчас находится на согласовании с местной общественностью», – обозначил он.

Напомним, что в конце августа в среднюю школу № 20 поселка поступила первая партия учебного оборудования по программе социальной поддержки, реализуемой НЗМУ. Это современная учебная аппаратура для трех классов – по химии, биологии и физике – общей стоимостью 3,7 миллиона рублей.

К настоящему времени в сети Интернет размещены эскизные проекты самого завода и морского терминала, в Находке и во Врангеле открыты общественные приемные, куда граждане могут обратиться со своими вопросами и предложениями, связанными с реализацией инвестиционного проекта.

«Граждане активно идут в общественные приемные, причем половина посетителей сразу приходят с резюме, то есть они хотят устроиться на работу», – уточнил исполнительный директор НЗМУ Виктор ГРЕБЕНЮКОВ.

Олег Кожемяко отметил, что диалог между руководством предприятия и населением городского округа налаживается. Следующую встречу с жителями Врангеля планируется провести в конце сентября.

«Подведем итоги совместной работы за три месяца и наметим планы до конца года. Все поднимаемые вопросы находятся на моем личном контроле. Ранее мы указали руководству предприятия на выявленные недостатки – компания с пониманием к этому отнеслась. И теперь Находкинский городской округ получил дополнительные возможности для социально- экономического развития», – подчеркнул губернатор.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.