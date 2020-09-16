Переходим на светлую сторону

В Приморье с 1 июля началось активное внедрение так называемого налога на самозанятых. О его пользе и возможностях, а также о том, как стать плательщиком налога на профессиональный доход, пишет газета "Золотой Рог"

Налоговая служба отмечает активный интерес приморцев к возможностям, который предлагает ФЗ № 422. Действие так называемого закона о самозанятых распространилось на территорию Приморья с 1 июля 2020 года. Даже за небольшой период действия закона можно отследить хорошую динамику увеличения числа граждан - плательщиков нового налогового режима НПД (налог на профессиональный доход). Если на конец июля по городу Владивостоку их было 886 человек, то на конец августа уже 1356. В крае за это время в новом налоговом статусе зарегистрировались около 3,5 тыс. человек.

Статистика уже только двух первых месяцев действия закона говорит о том, что возможность легализовать свою деятельность жители края ждали, присматривались к тому, как эксперимент проходил в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане. К введению налога на профессиональную деятельность (НПД) готовились региональные и муниципальные власти. У них свой интерес: больших бюджетных доходов самозанятые, может быть, и не принесут (37% от суммы налога зачисляется в ФОМС, а 63% - в бюджет субъекта РФ), но цивилизованные отношения государства и граждан в предпринимательской сфере важны с точки зрения защиты интересов обеих сторон.

О пользе и возможностях НПД корреспондент газеты «Золотой Рог» разговаривал с руководителем управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока Алексеем ЧЕРКАСОВЫМ.

- Алексей Владимирович, официальных предпринимателей в городе прибавляется. Как оцениваете динамику регистрации граждан в качестве самозанятых, какой тут потенциал?

- Интерес мы отмечаем большой и, думаю, он в ближайшие месяцы не иссякнет. Известно, что в городе до сих пор большое количество людей получают теневой доход и не сильно-то светятся. Государство ведет борьбу с незаконной предпринимательской деятельностью, но все-таки лучший способ вывести доходы от предпринимательской деятельности из тени – это предложить людям понятные и выгодные условия. Человеку комфортнее жить в ладу с законом, не тревожиться, что когда-то все вскроется и придется платить большие штрафы.

Преимуществ у специального налогового режима для самозанятых граждан множество, а его применение с организационной точки зрения очень понятное и простое. Замечу, что подобных специальных режимов ранее никогда не существовало, да и в мире аналогов ему нет. В законе прописано, что эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года включительно. Кроме того ухудшающие изменения для плательщиков НПД в закон вноситься не будут.

Хочу еще отметить, что регистрироваться в качестве самозанятого в этом году выгодно. В связи с пандемией, сокращением доходов, проблемами в бизнесе плательщикам НПД государство предоставляет налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей и налоговой капитал - 12 тысяч 130 рублей. Эти деньги можно направить на уплату налога

- Давайте обозначим основные особенности налога на самозанятых. Кому он подходит, какие есть ограничения?

- НПД - это специальный налоговый режим, при котором доходы с услуг физическим лицам облагаются по ставке 4%, а юридическим лицам – 6%. Это уникально низкие ставки для доходов от предпринимательской деятельности. Но есть лимиты, которые нужно соблюдать - не более 2,4 млн рублей в год. Если доход превысит эту планку, то на все, что сверх ее, начинает действовать другое налогообложение. При это человек освобождается от уплаты страховых вносов – Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, которые у юридических лиц, в том числе у ИП, составляют до 30% от дохода.

Что касается видов деятельности для самозанятых, то в законе нет их полного перечня, но четко прописаны четыре позиции, когда применять спецрежим нельзя. Это перепродажа покупных товаров, подакцизных и товаров с обязательной маркировкой; реализация имущественных прав, кроме сдачи в аренду жилья; добыча и продажа полезных ископаемых; посреднические сделки по договорам поручения, комиссии и агентскому договору, кроме случаев, когда посредник оказывает услуги по доставке товаров и при приеме денег от покупателя для продавца применяет ККТ.

Налог на профессиональный доход также не вправе применять арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты, медиаторы, частные нотариусы, участники договора простого товарищества и доверительного управления имуществом. Государственные и муниципальные служащие могут применять новый режим только для сдачи в аренду жилых помещений.

Налог на профессиональный доход нельзя совмещать с другими режимами и применять, если есть наемные работники. Отсутствие наемных работников - это один из важных критериев. Человек работает сам, и это его профессиональный доход. При этом человек, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, может совмещать свою предпринимательскую деятельность с работой по найму. К примеру, учитель в школе и репетиторство. К тому же у самозанятых нет никакого ограничения по виду деятельности. Вы можете одновременно сдавать квартиру, писать для сайтов тексты, шить на заказ платья и так далее.

- Пока шла с вами на встречу, позвонила родственница и радостно сообщила, что зарегистрировалась самозанятой, и время на это потребовалось всего пять минут! Хотя собиралась и осмысливала этот шаг долго…

- Это наглядный пример того, что государство предусмотрело максимально простые правила регистрации, не требующие бумажных заявлений и посещения налоговой инспекции. А дальше - все будет происходить в автоматическом режиме. Есть несколько способов регистрации. Можно буквально в несколько кликов скачать на смартфон мобильное приложение «Мой налог», поместить в него скан паспорта и фотографию с фронтальной камеры: регистрируетесь и работайте. Можно сделать это через личный веб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС, а также через любую кредитную организацию, которая осуществляет информационный обмен с налоговой, таких уже шестнадцать. Чтобы убедиться, что все нормально прошло, свой статус налогоплательщика можно проверить на официальном сайте ФНС.

- Но деньги мои как налоговая увидит, что нужно делать, чтобы весь предпринимательский доход отражался в «Моем налоге»? Каждый рубль туда вручную нужно заносить, какие способы оплаты работы самозанятого возможны, нужна ли контрольно-кассовая техника (ККТ)? Все рассчитано на честность налогоплательщика?

- И на честность в том числе. Использование ККТ, в отличие от юридического лица – ООО или там ИП, не требуется. Но вы должны формировать чеки в приложении «Мой налог». Предоставлять декларацию в налоговую не понадобится, поскольку весь учет будет вестись автоматически в мобильном приложении. Расчеты самозанятый может вести как наличными, так и через расчетный счет или пластиковую карту, при этом он самостоятельно должен заполнять в приложении чек о поступлениях.

- Из-за пандемии коронавируса сильно пострадал малый бизнес, думаю, город это уже почувствовал. Может ли налог на самозанятых хоть частично компенсировать выпавшие доходы бюджета?

- Компенсировать вряд ли, а вот самим предпринимателям выжить и встать на ноги поможет. Дело в том, что если у вашего ИП остановилась деятельность, оборот упал, то вы можете, не закрывая предприятие, перейти на спецрежим самозанятого, что существенно снизит ваши налоговые выплаты. Для этого нужно направить уведомление в налоговую. К примеру, в вашем ИП работала бригада ремонтников, теперь заказов нет, а вы стараетесь заработать на жизнь самостоятельно, значит вы подпадаете под требования НПД. Переходите и работайте. Когда дело станет налаживаться, можно вернуться к работе ИП. При этом, будучи самозанятым, вы можете пользоваться счетом ИП и печатью. Есть много нюансов, о которых вам расскажут в налоговой, в нашем Центре поддержки предпринимательства. Важна еще и история самого ИП: если оно закрывается, то обрываются многие деловые связи, это плохой сигнал для парт

Очень важно, что на самозанятых распространяются все виды поддержки, которые адресованы малому и среднему предпринимательству: финансовая, консультационная, кредитная, гарантийная и так далее. Самозанятые могут быть участниками закупок наравне с субъектами малого предпринимательства.

В городе действует программа поддержки МСП на 2020-2025 годы, которая предусматривает субсидии, гранты и так далее. Мы будем инициировать внесение в нее изменений, адресованных самозанятым. Такие меры разрабатываются на уровне края. С зарегистрировавшимися и потенциальными самозанятыми проводятся семинары. Почувствовав вкус легальной работы, они же могут выходить и на более высокий уровень предпринимательства.

- Личные плюсы регистрации самозанятым?

- Помимо того, что вы можете жить спокойно, не опасаясь того, что вас уличат в незаконной предпринимательской деятельности, вы формируете свою легальную платежеспособность. Это важно, если берете кредит в банке. Человек с официальным статусом легче найдет себе заказчика. Таких плюсов много.

Единственно, есть и подводные камни: каждый сам должен решить, что будет с его пенсией. Самозанятый не платит взносы и не накапливает необходимые баллы, значит сможет претендовать лишь на социальную пенсию. Но вы можете сами платить взносы в Пенсионный фонд.

О том, как режим НПД может помочь «сэкономить» предпринимателю на обязательных страховых взносах, рассказано в письме Минфина России от 03.06.2019 № 03-1111/40058. Расчетный период для начисления обязательных страховых взносов – календарный год. (п.1ст.423 НК РФ). Перейти на уплату НПД и уйти с уплаты НПД можно в течение расчетного периода. В случае перехода ИП в течение расчетного периода на применение НПД и отказа в этом же периоде от применения данного специального налогового режима (либо утраты права на его применение), размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, определяется совокупно за периоды до и после применения НПД. В случае утраты права на применение или отказа от применения НПД ИП не учитывают доходы, признаваемые объектом обложения НПД, в целях исчисления и уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1 процента суммы дохода, превышающего 300000 рублей за расчетный период. Это относится и к расчету суммы доходов, которая в случае превышения 300 тыс. рублей облагается взносами в размере 1% (пп.1 п.1 ст.430 НК).

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Более 3500 приморцев стали самозанятыми

Более 3500 самозанятых граждан и предпринимателей зарегистрировали в Приморье. Жители края работают в разных отраслях экономики.

К примеру, они предоставляют транспортные услуги в качестве таксистов и грузоперевозчиков на личном транспорте, сдают жилье и проводят экскурсии для туристов, развиваются в образовании и спорте, будучи тренерами или репетиторами. При этом каждый из них пользуется преимуществами специального льготного налогового режима, предназначенного именно для таких бизнесменов.

Больше всего самозанятых зарегистрировано во Владивостоке – 1418. В Уссурийске налоговый режим применили 595 человек, ведущих предпринимательскую деятельность, в Артеме – 364, в Находке – 333. Следом по количеству самозанятых идет Партизанск –144, Большой Камень – 122, Арсеньев – 145. В Черниговке насчитывается 99 самозанятых, в Спасске-Дальнем – 97 и в Дальнереченске – 96.

Специальный налоговый режим действует с 1 июля. Ставки установлены федеральным законодательством и составляют 4% с доходов физлиц, 6% – с доходов юрлиц и ИП. Средства перечисляются в местные бюджеты.

По желанию самозанятые могут платить с этих доходов взносы на обязательное пенсионное страхование. При этом режим можно использовать пока сумма дохода в течение года не превысит 2,4 млн рублей.

Центр «Мой бизнес» разрабатывает новые бесплатные услуги, которые будут доступны самозанятым. Бизнесменам предлагается самим пройти опрос и дать предложения по улучшению сервиса.

На фото: Руководитель управления инвестдеятельности и развития предпринимательства администрации Владивостока Алексей Черкасов: «Человеку комфортнее жить в ладу с законом, не тревожиться, что когда-то все вскроется и придется платить большие штрафы».

Фото автора

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.