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Ремонт дорог во Владивостоке ведется круглосуточно
16 Сентября 2019, 12:40 | Приморье
Ремонт дорог продолжается во всех районах Владивостока
Работы ведут бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) и подрядных организаций.
Так, за минувшие выходные восстановительный ремонт дорожного полотна завершился на улицах Советская, Башидзе, Авроровская, укладывали выравнивающий и верхний слой асфальта на улице 4-я Восточная.
Продолжается ремонт на улице Борисенко. За выходные дорожные рабочие уложили здесь более 200 тонн асфальта.
В выходные дни также работы велись на улице Капитана Шефнера. На объекте работала тяжелая техника, велась подготовка основания. Планируется, что часть дороги, где наибольший уклон, будет сделана из бетона, другие участки будут заасфальтированы.
Асфальтировали и дорогу, ведущую в посёлок Поспелово. На сегодняшний день здесь уложено уже около 900 тонн асфальтобетонного покрытия.
Продолжались работы на улицах Калинина, Сахалинской, Хабаровской, Шепеткова, Вилкова, Приходько – ремонтные работы на этих улицах ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Установка новых люков и решеток, устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, установка остановочных павильонов – весь этот комплекс работ подрядные организации ведут круглосуточно.
К началу асфальтирования в минувшие выходные готовили улицы Воропаева и Нерчинскую. Также сегодня восстановительный ремонт начнется на улицах Днепровская, Полетаева, Комарова, Острякова и Тигровой.
Напомним, что ранее глава Владивостока Олег Гуменюк поставил задачу городским службам максимально быстро провести ремонт дорог. Теперь работы на некоторых участках проводят и днем и ночью.
Как отметили в управлении дорог и благоустройства городской администрации, сформирован список улиц, на которых проведут восстановительный ремонт. В нём более 100 адресов.
Администрация города Владивостока просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и парковки.
Фото – Евгений Кулешов, подряные организации
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