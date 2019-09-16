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Ахояны берут билеты до Суньки

16 Сентября 2019, 10:40 | Приморье

ООО «Международный экспресс», 50% капитала которого принадлежит жене депутата Законодательного собрания Приморского края Галуста АХОЯНА Татьяне АХОЯН до конца 2019 года планирует запустить пассажирский поезд по маршруту Владивосток-Суйфэньхэ (КНР)

Запуск регулярного сообщения с провинцией Хэйлунцзян - это один из ближайших проектов, который уже достаточно давно находится в стадии решения.

«Оттуда появляется возможность получить доступ почти на всю территорию Китая. Я очень рассчитываю, что до конца года у нас появится решение по вопросу перевозок, которое мы ждем с 2014 года, когда были отменены российские поезда, входящие на территорию Китая в этом направлении», - сказал врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее власти региона обратились к китайской стороне за поддержкой в реализации проекта по запуску международного пассажирского состава.

ООО «Международный экспресс» зарегистрировано в 2009 году. Уставный капитал на данный момент составляет 1 млн рублей. Учредителями выступают гендиректор компании Мовсес БАРСЕГЯН (30%), Татьяна Ахоян (50%) и Людмила ФОРИКОВА (20%).

Татьяна АХОЯН является доверительным управляющим таких компаний, как ООО «Премьер авто» (Владивосток, дилерский центр BMW), ООО «Дальневосточная компания» (с. Михайловка, специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур), ООО «Центр Строй» (Владивосток, сдача нежилой недвижимости в аренду) и др.

Напомним, что в 2022 году планируется завершить реконструкцию железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска через границу РФ «Пограничный – Суйфэньхэ».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: КНР  Международный экспресс 













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