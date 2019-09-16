Зола не на ветер

Артемовская ТЭЦ-2 будет работать с учетом новых технологий

ПАО «РусГидро» (управляет энергетикой Дальнего Востока) и администрация Приморского края на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашения о сотрудничестве при модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительстве Артемовской ТЭЦ-2. Оба проекта будут реализованы в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства Артемовской ТЭЦ-2 подписали глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и глава Артемовского городского округа Александр АВДЕЕВ.

Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа.

Досье "Золотого Рога"6 Артемовская ТЭЦ (ранее - Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) - один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла - 630-700 тыс. Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем.

Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год. Электрическая мощность станции составит 420 МВт, тепловая мощность - 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений.

ТЭЦ-2 будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка.

В соответствии с соглашением, «РусГидро» включит проект Артемовской ТЭЦ-2 в инвестиционную программу, обеспечит проектирование и последующее строительство станции. Администрация Приморского края окажет содействие реализации проекта, в том числе в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок. Администрация Артемовского городского округа учтет строительство Артемовской ТЭЦ-2 при актуализации схемы теплоснабжения Артема в объемах не меньших, чем существующая тепловая загрузка Артемовской ТЭЦ.

Досье "Золотого Рога": «РусГидро» - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС.

Также в рамках ВЭФ заместитель гендиректора - директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей ВАСИЛЬЕВ и директор по стратегическому развитию АО «Основа Холдинг», Игорь АНТРОПЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных ТЭС в качестве отходов.

Как следует из документа, стороны рассмотрят возможности создания на территории Дальнего Востока предприятий по производству строительных материалов из золошлаковых отходов угольных ТЭС группы «РусГидро».

В частности, новые технологии предполагается использовать на Артемовской ТЭЦ-2, которая будет построена в Приморье.

ЗШО являются ценными продуктами высокотемпературной переработки, образующимися при сжигании угольного топлива. Материалы, полученные из ЗШО, в силу специфики сырья стоят дешевле традиционных, а их применение вносит значительный вклад в решение целого ряда задач социально-экономического развития территорий: от улучшения экологической обстановки, снижения затрат на производство и потребление электро- и теплоэнергии, до экономии традиционных природно-сырьевых ресурсов, где отходы одних производств являются сырьем для других.

В соответствии с соглашением, «Основа Холдинг» окажет содействие энергетикам в технических и технологических вопросах, разработает промышленное производство строительных материалов с использованием ЗШО с энергообъектов группы «РусГидро». Энергетики, в свою очередь, готовы гарантированно обеспечивать приоритетную поставку необходимых производству объемов ЗШО.

На фото: «Зола не отходы, а сырье», - решили энергетики.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.