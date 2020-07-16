Производство аквакультуры увеличилось в Приморье на 65%

На «морских огородах» Приморского края вырастили более 45 тысяч тонн гребешка, мидии, трепанга и морской капусты. На поддержку отрасли в этом году предусмотрено почти 19 миллионов рублей.

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, сейчас приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. На «морских огородах» выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный и ламинарию (морская капуста).

«Урожай со временем зреет и приносит свои плоды. За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тысячи тонн товарной продукции, что выше аналогичного периода прошлого года почти на 18 тысяч тонн», – отметил руководитель агентства Валерий Корко.

Заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей субсидий. Эти средства предусмотрены на возмещение части затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)