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Производство аквакультуры увеличилось в Приморье на 65%
На «морских огородах» Приморского края вырастили более 45 тысяч тонн гребешка, мидии, трепанга и морской капусты. На поддержку отрасли в этом году предусмотрено почти 19 миллионов рублей.
Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, сейчас приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. На «морских огородах» выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный и ламинарию (морская капуста).
«Урожай со временем зреет и приносит свои плоды. За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тысячи тонн товарной продукции, что выше аналогичного периода прошлого года почти на 18 тысяч тонн», – отметил руководитель агентства Валерий Корко.
Заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей субсидий. Эти средства предусмотрены на возмещение части затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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