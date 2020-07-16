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В июне прирост вакансий в сфере "Туризм, гостиницы, рестораны" составил 24%
16 Июля 2020, 15:41 | Приморье
Специалисты проанализировали, как коронакризис повлиял на отрасль в Приморском крае
Специалисты компании HeadHunter проанализировали спрос и предложение на рынке труда Приморского края в сфере туризма, гостиниц и ресторанов и выяснили как коронакризис повлиял на отрасль в регионе, сообщает газета «Золотой Рог».
По данным статистики сайта hh.ru на сферу «Туризм, гостиницы, рестораны» в июне текущего года приходилось всего 2% от всех опубликованных объявлений о работе. Май 2020 года стал самым тяжелым для отрасли, спрос на сотрудников упал в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В июне ситуация немного улучшилась – прирост количества вакансий составил 24%.
Со стороны соискателей наблюдается стабильный прирост количества резюме, так в июне прирост резюме на сайте hh.ru составил +36% по сравнению с июнем 2019 года. Конкуренция на одну вакансию в сфере общественного питания и гостеприимства составил 3 человека на место.
Самыми востребованными на рынке труда Приморского края в сфере Horeca в июне стали повара и сотрудники кухни (на них приходится более 70% от всех опубликованных вакансий). Среднее зарплатное предложение для таких специалистов составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
Спрос на рынке труда по направлении туризм все еще остается минимальным: около 8% вакансий размещается для сотрудников сферы туризма и гостиниц.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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