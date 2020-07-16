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Приморский край наращивает ипотечный портфель

16 Июля 2020, 13:39 | Приморье
Почти треть кредитов приходится на договоры участия в долевом строительстве
 
В Приморье по итогам пяти месяцев 2020 года объём выдачи ипотеки составил 19,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился почти вполовину. Число действующих ипотечных жилищных кредитов увеличилось на 21% и превысило 6,5 тысяч. При этом, почти треть кредитов приходится на договоры участия в долевом строительстве, годом ранее они составляли пятую часть всех ипотечных жилищных кредитов, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
 
На сегодняшний день, число договоров долевого строительства увеличилось вдвое и превысило 2 тысячи, объём выдачи по ним увеличился в 2,4 раза и превысил 7 млрд рублей.
 
С начала текущего года совокупный объём задолженности приморцев по договорам долевого строительства вырос на 40% и к 1 июня почти достиг 16,7 млрд рублей. Годом ранее прирост составлял 4,5%. Приморцы практически не допускают просрочек по таким кредитам, доля просроченной задолженности за год снизилась с 0,13% до 0,08%.
 
«Несмотря на неопределённость, вызванную ослаблением рубля, распространением коронавируса и другими факторами, регион уверенно наращивает ипотечный портфель. Этому способствует развитие программ льготного ипотечного кредитования. Помимо этого, в прошлом году была запущена система использования эскроу-счетов, которая повысила доверие граждан к долевому строительству», — прокомментировал главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон ГУЛЕВИЧ.
 
Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Приморье к 1 июня превысила 95,3 млрд рублей, увеличившись на 12% с начала года и на 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Доля просроченной задолженности снизилась с 0,74% до 0,61%.
 
После незначительного повышения до 6,59% в апреле, средневзвешенная ставка по ИЖК в мае опустилась до 6,2%. Годом ранее ставка находилась на уровне 10,51%. Средневзвешенная ставка по договорам долевого строительства снизилась с 10,26% до 3,98%.
 

 

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Теги: недвижимость  ипотека 



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