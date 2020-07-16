Долевое строительство спасает статистику

Пандемия коронавируса не смогла остановить в Приморье рост долевого строительства и ипотеки

Управление Росреестра по Приморскому краю сообщило, что с начала этого года отмечено снижение активности приморцев в государственной регистрации своей собственности. Если в прошлом году регистраторы получили от них на рассмотрение до 120 000 заявлений по этому поводу, то за такой же период этого года - 115 000 единиц.

Резко по отношению к 5 месяцам прошлого года уменьшилось количество зарегистрированных прав, сделок, ограничений и обременений – со 142 500 до 99 000. А «дачная амнистия» показала всего лишь треть от прошлогодней регистрации - количество воспользовавшихся упрощенным порядком регистрации при оформлении жилых и садовых домов на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства и огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства снизилось с 202 до 67.

Практически на четверть уменьшилось количество заявлений для осуществления государственного кадастрового учета - с 24 200 до 18 000.

Несколько возросло количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН о зарегистрированных правах - с 378 000 до 395 000.

В основном же положительную статистику сделали ипотека и участие в долевом строительстве, к которым интерес в Приморье значительно возрос. И этот интерес не смог перебить даже длительный режим самоизоляции. За пять месяцев этого года количество регистрационных записей об ипотеке по краю составило 9 254 единиц по сравнению с 8 113 в январе-мае прошлого года. Рост был 14%. Судя по всему, он особенно опирался на интерес приморцев к «Дальневосточной ипотеке» под 2% годовых. С декабря минувшего года по 10 июля этого года благодаря этой форме ипотеки, была проведена регистрация 1 776 объектов недвижимого имущества, в том числе 1 098 прав возникло по объектам долевого строительства.

Общее количество зарегистрированных за 5 месяцев этого года договоров участия в долевом строительстве в Приморье составило 2 368, увеличившись по сравнению с 5 месяцами прошлого года на 18%, а количество зарегистрированных прав собственности участников долевого строительства и застройщиков за это же время увеличилось на 9%.