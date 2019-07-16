Обуздать мусорную стихию

В городах Приморья ведется непрерывная борьба с незаконными свалками

Успешный переход к новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приморье зависит не только от работы регионального оператора, но и от сознательности граждан. К сожалению, иногда физические и юридические лица «экономят» на вывозе и утилизации мусора, сбрасывая отходы в укромных местах на окраинах населенных пунктов. Муниципалитеты вынуждены тратить бюджетные средства на вывоз мусора со стихийных свалок и искать нестандартные способы борьбы с нарушителями.

Муниципальное предприятие Владивостока «Содержание городских территорий» ежедневно собирает и вывозит для утилизации с улиц и пустырей десятки тонн мусора. Этой зимой сотрудниками СГТ были ликвидированы свалки на улицах Капитана Шефнера, Слуцкого, Луговой, Шестой, Шошина и Серова. В феврале десятки тонн строительного и бытового мусора вывезли с несанкционированной свалки вдоль дороги, ведущей от улицы Кипарисовой ко 2-й Поселковой –эту свалку уже неоднократно ликвидировали и раньше, но строительный мусор, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы появляются здесь снова. Позже крупные нелегальные свалки были убраны на Борисенко, 104 и в районе дороги Снеговая-Горностай.

В 2018 году муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» вывезло более 60 несанкционированных свалок. За первые три месяца 2019 года муниципальным службам пришлось ликвидировать почти столько же свалок! Кучи мусора чаще всего образуются вблизи частного сектора, около незаконных торговых объектов, в лесопарковых зонах и других уголках города. «Ассортимент» - самый разнообразный: это бытовой, строительный мусор, старая мебель, картонные коробки и старые покрышки. Зачастую, буквально через несколько дней на месте, где все было убрано, вновь вырастают горы мусора.

Один из таких примеров – район Зеленого угла. В начале июня бригады МУП «Содержание городских территорий» вновь убирали свалку, которая регулярно образуется на дороге, ведущей к строящемуся микрорайону. Отметим, что в уборке масштабных свалок задействуют специализированную технику – погрузчики, а в труднодоступных местах рабочие вынуждены собирать мусор вручную, пакетировать его и грузить в самосвалы. Естественно, что все эти работы проводятся за бюджетные средства, в то время как нарушители, как правило, остаются безнаказанными.

Добавим, что рейды по несанкционированным местам складирования бытовых отходов регулярно проводят приморские активисты «Общероссийского народного фронта». Итогом становятся обращения в местные администрации с просьбой устранить нарушения. Представители ОНФ отмечают проблемы со сбором мусора не только в частном секторе, но и в жилых массивах: так, одна из управляющих компаний в поселке Трудовое привела в порядок свои контейнерные площадки только после обращения со стороны ОНФ в мэрию Владивостока. Напомним, что повышение качества работы УК, создание конкурентной среды – один из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2021 годы».

Досье "Золотого Рога": Новые Правила благоустройства Владивостока, принятые летом 2018 года, запрещают складирование тары и мусора у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, а также складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах. За нарушение норм и правил благоустройства предусмотрены штрафы: на физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных - от 5 до 10 тысяч, а на юридических - от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, за организацию несанкционированной свалки отходов на нарушителей могут быть наложены следующие штрафы: на граждан - от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.

Активная работа по выявлению нарушителей, сбрасывающих мусор в неположенных местах, ведется и в Уссурийске. Городским управлением благоустройства заключены договоры с подрядной организацией на выполнение работ по ликвидации мест незаконного складирования ТКО: по заявкам ведомства подрядчик должен выехать на место, где была выявлена свалка, и убрать ее. В 2018 году в Уссурийске были заключены два муниципальных контракта на вывоз 6347 куб.м ТКО с несанкционированных свалок, на сумму более 3 млн рублей.

Кроме того, с февраля 2019 года специалисты МКУ «Управление благоустройства» совместно с участковыми уполномоченными полиции возобновили рейды по проверке документов, подтверждающих законность сбора, вывоза и утилизации ТКО. Одной из проблемных считается улица Чапаева: жители близлежащих многоквартирных домов обратились в администрацию округа с жалобой, что их контейнеры для мусорных отходов постоянно переполнены. По итогам рейда специалистами администрации было установлено, что на улице Чапаева жильцы только двух домов из 40 заключили договор на вывоз ТБО. Причем многие домо-

владельцы не скрывали, что документов на вывоз мусора у них нет, а отходы выбрасывают в ближайший контейнер, расположенный около многоквартирного дома. В результате рейда в отношении шести граждан были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности, а остальным жителям вручили памятки с адресами официальных транспортировщиков отходов.

Оригинальный способ борьбы со стихийными свалками во время одного из недавних рейдов предложил глава администрации Уссурийска Евгений КОРЖ. Он распорядился перекопать проезд к дамбе в городском районе Междуречье – в прошлом году протоколы на сброс твердых коммунальных отходов в этом месте составлялись 16 раз.

Добавим, что в Приморье продолжается подготовка к переходу на новую схему утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В конце июня было определено, что с января 2020 года принимать мусор от населения и юрлиц сможет только «Приморский экологический оператор» - именно эта организация была выбрана в качестве регионального оператора по обращению с ТКО.

На фото: Нарушители мусорного режима, как правило, остаются безнаказанными.

Фото Елены АБАШЕВОЙ