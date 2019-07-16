Спустили деньги на "чистую воду"

Ряд муниципалитетов не принимает участия в программе «Чистая вода» из-за несоблюдения требований к проектно-сметной документации и невозможности изыскать софинансирование из местного бюджета

Надежное и качественное водоснабжение пока доступно не всем жителям Приморья, особенно в сельской местности. Однако за последние годы в регионе многое сделано для исправления ситуации. А в ближайшие годы кардинально улучшить качество водоснабжения в разных городах и районах Приморского края позволит федеральное софинансирование. Главное, что требуется от региона – наличие хорошо проработанной проектно-сметной документации. Именно поэтому в 2019 году внимание уделено не только строительству новых объектов, но и проектированию станций водоснабжения и водоочистки там, где они необходимы.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы несколько лет осуществлялась подпрограмма «Чистая вода Приморского края», цель которой – гарантированное обеспечение жителей Приморья питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Ежегодно в рамках подпрограммы в регионе выполнялись мероприятия по нескольким направлениям – проектирование, строительство и капитальный ремонт.

Досье "Золотого Рога": Начиная с 2013 года, в Приморье заменены сотни километров водопроводных труб, проложены новые канализационные коллекторы и отремонтированы или построены насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки, очистные сооружения. При строительстве использованы современные материалы – полипропиленовые трубы, срок эксплуатации которых составляет до 100 лет.

В настоящее время мероприятия «Чистой воды» включены в состав национального проекта «Экология». По данным краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, на начало 2019 года доля обеспечения населения края качественным водоснабжением составляет 77%, в том числе, городского населения – 87%. В течение пяти лет эти показатели должны составить 83% и 90% соответственно.

Муниципалитеты подсели на «Чистую воду»

В прошлом году промежуточные итоги краевой подпрограммы анализировали депутаты Законодательного Собрания Приморья. Выяснилось, что ряд муниципалитетов не принимает участия в «Чистой воде» из-за несоблюдения требований к проектно-сметной документации и невозможности изыскать софинансирование в размере 20% из местного бюджета. Тем не менее, программа становится все более востребованной: если в 2014 году субсидии из краевого бюджета в рамках подпрограммы получил только один муниципалитет, то в 2017 году в краевой подпрограмме «Чистая вода» участвовали 17 городов и районов Приморья, в которых были отремонтированы системы водоснабжения на сумму в почти 200 млн рублей (в том числе, почти 160 млн рублей - из краевого бюджета).

В 2018 году на капитальный ремонт и строительство водопроводных и канализационных сетей городов и районов края в рамках программы «Чистая вода» только из бюджета Приморья было направлено 200 млн рублей. Деньги пошли на проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства в 19 муниципальных образованиях. В список объектов под капитальный ремонт попали станция обезжелезивания в селе Михайловка Михайловского района, водонапорная башня в селе Молчановка и станции перекачивания в селе Золотая Долина Партизанского района. Кроме того, за счет средств краевого бюджета была разработана проектно-сметная документация системы водоснабжения части села Волчанец Партизанского района, строительства скважинного водозабора в Губеровском сельском поселении Пожарского района, проект канализации и водоснабжения села Красный Кут и станции Свиягино Спасского района, системы водоснабжения поселка Новонежино Шктовского района.

Тем не менее, объемы работ по подпрограмме «Чистая вода» не позволили кардинально улучшить ситуацию с качеством водоснабжения в масштабах всего края. Поэтому в конце 2018 года на встрече главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО и министра РФ по вопросам строительства и ЖКХ Владимира ЯКУШЕВА была достигнута договоренность о том, что в 2019 году Приморский край получит федеральные субсидии на строительство очистных сооружений, по которым уже подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация.

- Потребность в чистой воде по краю огромная. Мы подготовили проектно-сметную документацию на 1,027 млрд рублей на строительство очистных объектов в Арсеньеве, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Пограничном и других районах. По ним получены положительные заключения экспертиз. Просим вас включить все заявленные объекты в федеральный проект, тогда мы сможем в 2020 году завершить работы и обеспечить население чистой водой, – заявил Олег Кожемяко.

Качество воды зависит от качества проекта

В 2019 году из краевого и федерального бюджетов направлено на проектирование, ремонт и строительство объектов водоснабжения и канализации городов и районов края в рамках программы «Чистая вода» уже 271 млн рублей. При этом, как уже было сказано выше, изменился подход к программе.

- По поручению губернатора включили максимальное количество объектов, которые нужно запроектировать, чтобы включить их в федеральный проект. Примерно 60 млн рублей в этом году направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения и достройку ранее начатых объектов, среди которых – первый этап строительства водовода в Пограничном, – уточнила врио вице-губернатора Приморского края по вопросам ЖКХ Елена ПАРХОМЕНКО.

В этом году в рамках краевой программы планируется ремонт участков канализационных сетей в селе Гвоздево и поселке Приморский Хасанского района, а также капитальный ремонт водопроводов сел Рубиновка и Нестеровка Пограничного района, сел Анучино и Гражданка Анучинского района, села Хвалынское Спасского района, села Новогеоргиевка Октябрьского района. Проектирование новых объектов начнется в Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Пожарском, Хорольском районах, Уссурийском, Пограничном, Лесозаводском и Спасском городских округах. Продолжается строительство новой станции обезжелезивания воды в Пограничном районе – взамен существующей, выработавшей свой ресурс. В 2019 году на достройку станции в краевом бюджете предусмотрено 45 млн рублей, а в следующем году объект планируется запустить в эксплуатацию.

Отметим, что в ряде территорий Приморья объекты водоснабжения находятся в ведении КГУП «Примтеплоэнерго». Так, в начале 2019 года краевое предприятие заключило контракты на проектирование двух новых объектов водоснабжения и водоотведения в Спасске-Дальнем и в селе Рудная Пристань Дальнегорского городского округа. В Спасске-Дальнем планируется строительство системы централизованного водоотведения микрорайона имени Сергея Лазо, где часть жилых домов из-за неудовлетворительного состояния канализационной системы не подключена к системе водоотведения. Для подключения их к централизованной системе канализации предполагается построить блочную канализационную насосную станцию и два напорных коллектора. Проведение этих работ позволит обеспечить полную очистку сточных вод в микрорайоне.

А в селе Рудная Пристань построят водозабор на Васьковском водохранилище, которое активно используется местными жителями. На его территории расположены объекты малоэтажного строительства, в летний период это место пользуется популярностью у отдыхающих, что негативно сказывается на качестве подаваемой воды. Проектные работы предполагают строительство водопровода, новых насосной и водоочистной станций с полным циклом водоподготовки, водозаборной эстакады, резервуара чистой воды. Проектно-изыскательские работы выполнят до конца 2019 года, а затем приступят к реконструкции.

Четверть миллиарда ждали четверть века

Одним из наиболее крупных объектов, который давно требовал реконструкции, является станция водоочистки в Арсеньеве. Водохранилище на реке Дачной начинали строить в середине восьмидесятых, а сдать его – в комплексе с водоочистными сооружениями – предполагалось в 1992 году. Но в 1991 году финансирование прекратилось и объекты водоочистки остались, недостроенными. Ввод объекта позволил бы Арсеньеву, население которого в то время составляло около 70 тысяч человек, избежать дефицита воды. Но собственных средств городу хватало только на поддержание плотины в нормальном состоянии и на ее охрану, а качество подаваемой потребителям воды с годами заметно ухудшилось из-за износа водопроводных сетей. Почти 30 лет после ввода в эксплуатацию водохранилища подача воды в Арсеньев осуществляется по временному варианту: вода подается в два резервуара чистой воды, где она хлорируется и подается в город.

Несколько лет назад администрацией Арсеньевского городского округа была оформлена заявка на выделение средств из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на подготовку проекта по реконструкции очистных сооружений на водохранилище. ПСД подготовили в конце 2017 года, но подрядчик при начале строительства выявил многочисленные недоработки проектировщиков. В результате сроки выполнения работ пришлось серьезно переносить. Лишь в конце мая 2019 года администрация АГО объявила электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная. Максимальная цена контракта составляет около 250,2 млн рублей. Выполнить работы будет необходимо в срок до 31 октября 2020 года.

Воды хватит и резидентам, и людям

Отметим, что в ряде городов и сел Приморья повысить надежность водоснабжения и качество подаваемой воды позволили мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР). Например, в Большом Камне, где расположена одноименная ТОР, к сетям водоснабжения и водоотведения подключаются строящиеся микрорайоны для работников судостроительного комплекса «Звезда» - это микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый». В 2018 году КГУП «Примводоканал» закончены работы по укладке сетей для микрорайона «Шестой», где возводятся 16 многоквартирных жилых домов первой очереди, и планируется строительство еще девяти. Всего построено около 600 м сетей, канализационная насосная станция. В микрорайоне «Парковый» на 15 домов строительно-монтажные работы в части водоснабжения и водоотведения также выполнены. Здесь проложено 160 м сетей водоснабжения диаметром 135 мм и

504 м сетей водоотведения диаметрами от 140 до 426 мм, возведена канализационная насосная станция. А в апреле 2019 года строители приступили к строительству сетей и двух КНС для микрорайона «Садовый» на 20 домов.

В ближайшее время планируется разработать проектно-сметную документацию на прокладку водоводов в селах Раздольное и Тавричанка Надеждинского района от строящейся вблизи ТОР «Надеждинская» станции обезжелезивания мощностью 35 тыс. кубометров воды в сутки. Износ систем водоснабжения в этих населенных пунктах приближается к критическому, из-за чего возникают частые аварии. Запуск станции обезжелезивания и проектирование водоводов планируется осуществить в 2020 году.

Станция обезжелезивания воды, мощностью 35 тыс. кубометров в сутки, строящаяся в рамках создания инфраструктуры ТОР «Надеждинская», будет обеспечивать водой не только новые производства, но и потребителей Надеждинского района и части Владивостока. Строительство этого объекта по объективным причинам отстает от графика на несколько месяцев, поэтому в настоящее время реализуется альтернативная схема водоснабжения ТОР. Кроме того, в 2018 году в «Надеждинской» был реализован первый этап строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения. Полное развитие системы на площадке намечено на декабрь 2019 года.

На фото: Крупнейшее водохранилище Приморского края – Артемовское – расположено на реке Артёмовка в Шкотовском районе.

Фото Дианы БЕЛОЙ