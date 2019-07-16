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Счастливая тысяча
Первые объекты по программе «1000 дворов» уже радуют приморцев
К началу июля во Владивостоке и других муниципалитетах Приморья полным ходом развернулись работы по благоустройству придомовых территорий в рамках программы «1000 дворов», инициированной губернатором Олегом КОЖЕМЯКО. Заасфальтированные дворы, современные детские и спортивные площадки уже стали реальностью по десяткам адресов.
Во Владивостоке из 317 включенных в программу дворов к 5 июля работы были полностью завершены на 51 объекте. В том числе, на 37 придомовых территориях проведено асфальтирование, в восьми дворах установлены детские, а в шести – спортивные площадки. Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей, и для комплексного благоустройства дворов городской бюджет нередко выделяет дополнительные средства. Например, возле дома №26 на ул. адмирала Юмашева возникла необходимость отремонтировать лестницу и укрепить подпорную стену, что и было сделано. На Кирова, 8 пришлось искать технические решения для обустройства дренажа, чтобы зарегулировать грунтовые воды, которые обнаружились после вскрытия придомовой дороги.
В администрации Владивостока отмечают, что субсидий, предоставленных по краевой программе на асфальтирование больших дворовых территорий, иногда оказывалось недостаточно, поэтому из городского бюджета на благоустройство дворов дополнительно выделили 20 млн рублей. Всего в краевой столице в 2019 году ремонт асфальтового покрытия проведут в 130 дворах, детские площадки установят в 113, а спортивные – в 74.
В Уссурийске в рамках проекта «1000 дворов» в течение 2019 года планируется благоустроить 104 дворовые территории: по 34 адресам произведут асфальтирование, по остальным 70 – установят детские и спортивные площадки. Работы в первых восьми дворах завершились в июне. Приемка объектов осуществлялась комиссией, в состав которой вошли специалисты городской администрации, управляющей компании, общественники и жители домов.
В Находке будет благоустроено 80 придомовых территорий – предстоит построить 44 детских и 19 спортивных площадок, заасфальтировать проезды у 17 домов. Практический этап программы стартует в июле с асфальтирования; установка детских игровых и спортивных комплексов начнется в августе и завершится до конца 2019 года.
В Артемовском городском округе работы по благоустройству дворовых территорий, победивших в проекте «1000 дворов», также стартовали в начале июля. Из 60 дворов-победителей по 37 объектам жильцы выбрали капитальный ремонт придомовых территорий с заменой асфальта, установкой бордюрных камней и канализационных люков. В 14 дворах будут установлены спортивные площадки, а еще девять обзаведутся современными детскими площадками.
Программа «1000 дворов» стартовала в Приморье в ноябре 2018 года по инициативе главы региона Олега Кожемяко. За время проекта около 15 тыс. человек приняли участие в голосовании, и почти 70 тыс. человек поставили подписи за благоустройство своих дворов. Всего с 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет проекта поступило более 3,5 тыс. заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья. Количество населенных пунктов, принявших участие в программе, достигло 199. Оценив запрос приморцев на создание комфортной среды, Олег Кожемяко принял решение расширить программу, включив в нее не 400, как планировалось изначально, а 1000 дворов.
География победителей проекта «1000 дворов» охватывает почти всю территорию Приморского края, но почти половина дворов-победителей находится в трех крупнейших городах – Владивостоке, Находке и Уссурийске. Дворы, которые не попали в первую тысячу, обязательно будут ремонтироваться в последующие годы. Добавим, что благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.
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