ТОП-5 пляжных маршрутов Приморья

Туристов манят чистые воды Японского моря и потрясающие пейзажи

Пляжный туризм в Приморском крае – один из самых популярных видов отдыха для внутреннего туристического потока. Любителей данного направления в регион притягивают сразу несколько факторов: обширная 900-километровая протяженность морского побережья, комфортная температура воды и купальный сезон, захватывающий сентябрь. Несмотря на то, что в этом году погода не радует гостей и жителей Приморья своей теплотой, на пляжи региона уже стягиваются отдыхающие.

Газета «Золотой Рог» предлагает пятерку самых популярных пляжных магнитов Приморского края.

Самое большое озеро Дальнего Востока

Ханка - самое крупное озеро Дальнего Востока, расположенное на границе Приморского края и провинции Хейлунцзян КНР. Во времена империи чжурчженей оно называлось «Ханкай-омо», что в переводе означает «Море птичьих перьев», что вполне оправданно. Сформированные по всему водному зеркалу плавни (островки, поросшие камышом), достигающие огромных размеров, придают озеру неповторимые очертания и становятся домом для множества птиц. Сюда ежегодно прилетают гнездиться от трех до десяти тысяч пар цапель и чаек - всего более 300 видов.

Водно-болотные угодья бассейна озера Ханка являются уникальными природными комплексами. Прибрежная флора насчитывает около 620 видов растений, в том числе большую популяцию лотоса Комарова, а фауна - 29 видов животных. Здесь водятся лисицы, енотовидные собаки, ондатры, бурундуки, косули и даже черепахи. В настоящее время само озеро и часть его побережья относятся к Государственному биосферному заповеднику «Ханкайскому», который с 2005 года был включен в сеть биосферных резерватов мира в рамках программы ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что в Приморье бархатный морской сезон начинается позже, Ханка дает старт туристической активности уже в начале лета – озеро мелководно, и вода в нем прогревается быстрее, чем в Японском море. Поэтому небольшие пляжи, из года в год меняющие свои очертания, уже в июне становятся местом отдыха не только жителей, но и гостей Приморского края. Сделать Ханку местом притяжения путешественников со всего Дальнего Востока позволяет краевая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, которая предусматривает создание инфраструктуры в рамках развития туристско-рекреационного комплекса.

Популярная Ливадия

Ливадия ежегодно становится местом паломничества многочисленных туристов не только из Приморья, но и других субъектов России. Известность и притягательность этому месту в районе города Находка придают великолепные пляжи из белого мелкого песка, простирающиеся на многие километры. В августе вода на мелководьях прогревается до + 24 °C, а средняя ее температура в это время достигает 19-20 °C.

Ливадия заслужила любовь туристов не только благодаря шикарным пляжам, но и благодаря транспортной доступности и насыщенной инфраструктуре. Гости пляжа могут отдыхать «дикарями» с палатками, либо воспользоваться услугами турбаз, а во время отдыха им доступны активные виды морского спорта. Также отдых в Ливадии отличается исключительной безопасностью, а пляжи поражают своей чистотой и ухоженностью. Все это позволяет Ливадии занимать первые строчки в туристическом рейтинге популярности.

Живописное Триозерье

Еще один пляж, заслуженно считающийся туристическим магнитом Приморья, – Триозерье, расположенный на северо-востоке Партизанского района. Свое название он получил благодаря трем пресным озерам, расположенным на въезде в бухту. Триозерье считается одним из самых красивых пляжей в Приморье: длинная полоса пляжа с мелким белоснежным песком и невероятно голубой водой может соревноваться в красоте с лучшими пляжными курортами мира. По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб, в жаркую погоду вода у камней хорошо прогревается. Также в районе Триозерья находят бухты Окуневая и Спокойная. Здесь туристов также ждет белоснежный песок и чистая морская вода. Из бухты Спокойной можно подняться на гору Памятник, увенчанную острыми скалами-перьями.

Единственный ограничивающий момент - транспортная доступность. Дорога к бухтам Триозерья грунтовая, с крутыми спусками. После дождя ее сильно размывает. Добираться в этот район лучше на проходимой машине с высоким клиренсом. В районе Триозерья туристам доступны варианты проживания на любой вкус: летние домики, палатки, гостиничные корпуса, комфортабельные коттеджи. Поклонники активного отдыха найдут себе занятие по душе – на пляже большое количество водных развлечений и прокатов. Кроме того, прозрачные воды Триозерья делают его настоящей меккой для дайверов.

Пляжный отдых на юге…

Еще одно популярное для пляжного отдыха место в Приморье – поселок Андреевка, расположенный на живописном восточном побережье бухты Троицы. Вода в этом районе хорошо прогревается, поэтому теплое море, песчаные пляжи привлекают многочисленных путешественников. Поселок Андреевка находится в окружении уникальных природных ландшафтов и растительности, характерной для различных климатических поясов. Здесь произрастают многие реликтовые и редкие виды растений, обитают многие «краснокнижные» виды животных и птиц. В непосредственной близости от Андреевки находится Дальневосточный морской биосферный заповедник и более 20 других памятников природы Приморского края.

Сегодня в Андреевке работают многочисленные базы отдыха, коттеджи и турбазы Приморья. Широко представлена сфера услуг: такси, прокат снаряжения, всевозможные магазины, экскурсионные программы, дискотеки и ночные клубы. Помимо пляжных развлечений, присутствует и культурно-познавательный: в Андреевке организуются увлекательные экскурсии к различным достопримечательностям. Туристы смогут посетить дом Янковского, батарею на мысе Гамова, а также посетить морской заповедник.

…И потрясающие морские виды на севере

Для туристов, уставших от пляжного отдыха и ищущих других приключений, Приморский край предлагает отдых на севере региона – в поселке Терней. Населенный пункт расположился в живописной бухте Японского моря на северо-восточном побережье Приморского края, которое с годами приобретает все большую популярность.

Туристов сюда манят не теплые воды Японского моря, а большое количество природных памятников и потрясающих пейзажей. По соседству с Тернеем расположился Сихотэ-Алинский заповедник, интерес к которому с каждым годом растет. Поэтому заповедник уделяет особое внимание развитию инфраструктуры познавательного туризма на своей территории, разработке новых маршрутов и благоустройству уже существующих. В качестве объектов познавательного туризма в заповеднике на сегодняшний день существуют 5 экологических маршрутов: «Озеро Благодатное», «Мыс Северный», «Бухта Голубичная», «Урочище ключ Кабаний», «Тропа Арсеньева» общей протяженностью более 100 км. В большинстве своем это удобные и эстетично оборудованные маршруты: на влажных участках установлены деревянные настилы, через ручьи перекинуты мостики, травмоопасные подъемы и спуски оборудованы бревенчатыми лестницами, оформлены входные группы, установлены наблюдательные вышки и смотровые площадки.

На фото: В морском регионе особой популярностью пользуются туры на озеро Ханка. При этом красоты диких пейзажей соседствуют с вполне комфортабельными базами на любой кошелек.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ