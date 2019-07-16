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Ваша кровь не помешает

16 Июля 2019, 12:39 | Приморье

С начала 2019 года звания «Почетный донор России» удостоен 51 приморец - это люди самого разного возраста, профессий и социального положения

 

География донорского движения в Приморье простирается от северного Дальнегорска до южной Находки. Корреспондент газеты «Золотой Рог» побывал на Краевой  станции переливания крови и узнал больше о самом процессе и донорстве.

При здоровом образе жизни человек может быть донором с 18 лет. Перед тем, как идти на станцию переливания крови, стоит ознакомиться со списком абсолютных противопоказаний к донорству: хронические заболевания сердечно - сосудистой системы, печени, почек, психические заболевания, алкоголизм, наркомания, сифилис, гепатит, ВИЧ, туберкулёз, малярия и другие.

Помимо абсолютных противопоказаний к донорству, существует и относительные (временные) противопоказания. Например, после перенесенных простудных заболеваний нельзя сдавать кровь месяц, после удаления зуба – 10 дней, после нанесения татуировки- год. а в период беременности и грудного вскармливания лучше посвятить себя материнству. В каждом случае врач определяет возможность участия в донорстве.

Важно помнить основной принцип донорства «Никакого вреда донору - максимум пользы реципиенту». Если имеются противопоказания, стоит отнестись к этому с пониманием и не стараться сдать кровь любой ценой.

 


 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы стать донором, на станции переливания крови нужно будет заполнить анкету. Благодаря госпрограмме «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2013-2021 годы, создан единый цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы. В этой базе можно увидеть, не страдает ли человек заболеваниями, которые не позволят ему помочь окружающим таким способом. Если все в порядке, то претенденту предстоит сдать кровь из пальца для определения группы крови, резус – фактора, kell-принадлежности и основных параметров крови, таких как гемоглобин и уровень тромбоцитов.

После обследования донор с анкетой направляется к врачу-трансфузиологу. На приеме доктор оценивает общее состояние здоровья с целью определения допуска к донорству, определения вида донорства, а также объема взятия крови и ее компонентов. Перед сдачей крови донор идет в буфет и пьет горячий сладкий чай с печеньем.

Затем поднимается в донорский зал и сдает кровь. Этот процесс занимает не больше 12 минут. Мужчинам разрешено сдавать цельную кровь не более пяти раз в году, а женщинам - не более четырех. После процедуры кроводачи не стоит спешить по делам. Рекомендуется посидеть 10-15 минут, и при хорошем самочувствии снова выпить сладкий чай. Если же стало плохо, то стоит позвать медперсонал на помощь и опустить голову между колен. Повязку с локтевого сгиба рекомендуется не снимать в течение 2 часов.

После процедуры не стоит два часа водить машину и курить сигареты. В день донации стоит избегать подъема тяжестей и физических нагрузок. После сдачи крови на протяжении двух дней необходимо много пить и полноценно питаться три раза в день.

Цельную донорскую кровь разделяют на компоненты: эритроциты, тромбоциты и плазму. Свежезамороженную плазму закладывают на карантинное хранение, при условии повторного обследования донора через 180 дней. Таким образом, проводится определение лабораторных признаков гемотрансмиссивных инфекций.

Эритроциты выдаются для переливания в течение 5-6 недель после кроводачи, тромбоциты – в течение нескольких суток. Именно поэтому врачи говорят, что для донорства важна регулярность.

«Компоненты крови требуются ежедневно, - объясняет заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Елена ГУДЗЕНКО. - Они необходимы пациентам онкогематологических отделений, перинатальных, кардиологических центров. Благодаря донорству, в Приморском крае в 2018 году спасено около 15 тысяч жизней.

Растет ли количество доноров из года в год? Показатель донорской активности на протяжении нескольких лет стабилен. Ежедневно на станцию переливания крови  приходит от 70 до 100 человек. В дни, когда проводятся донорские акции, посвященные различным праздничным датам, количество доноров увеличивается. Самая масштабная акция проходила в 2017 году в день национального дня донора, в ней приняли участие 230 человек.

Основа донорства – это молодежь. Сдавать кровь стало престижно, в некотором смысле, даже модно. Молодые люди стали намного ответственнее относиться к таким нравственным категориям, как милосердие, доброта, взаимовыручка, бескорыстная помощь ближнему. Популярны у молодежи социальные сети. Посты о донорстве выкладываются в «Инстаграме», «Фейсбуке», «В контакте». Действующие доноры активно привлекают к донорству своих друзей, знакомых и родственников. Одновременно, донорство в какой-то степени обязывает человека максимально ответственно относиться к собственному здоровью: вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не иметь вредных привычек».

ВНИМАНИЕ!

Влиться в ряды донорского движения во Владивостоке можно ежедневно с 8.30 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья). При себе необходимо иметь гражданский паспорт. Адрес: Владивосток, ул. Октябрьская, д. 6, +7 (4232) 45-93-77, Государственное учреждение здравоохранения «Краевая станция переливания крови», primspk.ru

Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: донорство  здоровье 






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