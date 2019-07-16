"Ханкайские зори" отгорели в девятнадцатый раз

На краевой фестиваль сельской культуры съехались коллективы со всего Дальнего Востока

Девятнадцатый краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» прошел в Камне-Рыболове с 5 по 7 июля. Для участия в летнем мероприятии на ханкайскую землю, по традиции, съехались творческие коллективы со всего Дальнего Востока.

Организатором мероприятия вот уже который год выступает администрация Ханкайского муниципального района при содействии МБУ «Централизованная клубная система» Камень-Рыболовского сельского поселения, при поддержке департамента культуры Приморского края и Приморского краевого центра народной культуры, сообщает Газета «Золотой Рог».

Фестиваль «Ханкайские зори» посвящён памяти заслуженного работника культуры Российской Федерации Юрия ВАЩЕНКО. Впервые празднование состоялось в 2001 году. С тех пор участников фестиваля становится всё больше, а география мероприятия значительно расширилась. В 2019 году краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» охватил 10200 человек.

Задачи фестиваля - в содействии сохранению традиционной народной культуры, развитии любительского, художественного исполнительства, а также в пропаганде и популяризации самодеятельного народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

Самое ожидаемое событие лета в Ханкайском районе объединило более 10 тысяч человек.



Трехдневный фестивальный марафон «Ханкайские зори» вновь подарил местным жителям и гостям Приморского края настоящий праздник. Участники продемонстрировали свои таланты в самых разнообразных жанрах. В рамках фестиваля выступали вокалисты, танцоры, виртуозы игры на музыкальных инструментах, циркачи, а также мастера прикладного искусства. Организаторы отмечают, что уровень подготовки творческих номеров возрастает с каждым годом.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в пятницу на площади у местного дома культуры. Зрителей порадовали выступления детских цирковых студий из Приморья, Хабаровского края и Амурской области. Вслед за ними на открытую сцену вышли молодые исполнители – участники фестиваля, задавшие праздничный настрой своими зажигательными номерами.

Взрослые и дети с удовольствием танцевали под современную музыку и дружно поддерживали популярные хиты 80-х и 90-х.

В 11 часов вечера небо над площадью озарил праздничный фейерверк, эффектно завершивший первый день фестиваля.

В субботу в столице Ханкайского района состоялись конные скачки, участниками которых стали не только приморские наездники, но и опытные спортсмены из Хабаровского края. В перерывах между забегами зрителей радовали вокальные коллективы из Лучегорска.

По итогом соревнований бесспорной победительницей стала хабаровчанка Александра КАРМАНОВА, лошадь которой первой пересекала финишную прямую сразу в трех из пяти забегов.

Но самым ярким событием фестиваля стал традиционный гала-концерт, проходивший на берегу озера Ханка. На водной сцене участники продемонстрировали свои лучшие танцевальные, вокальные и цирковые номера. В это же время на побережье проходила выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль «Ханкайкие зори» для многих жителей Ханкайского района – это самое ожидаемое событие лета, ведь его проведение совпадает с празднованием Дня района. Кроме того, из года в год «Ханкайкие зори» становятся замечательным поводом отдохнуть на побережье живописного озера Ханка, которое является главной достопримечательностью района.

Всего в 19-м краевом фестивале сельской культуры «Ханкайские зори» приняли участие 610 человек. Среди них 47 солистов, 34 вокальных и 16 танцевальных коллективов, 21 мастер декоративно-прикладного творчества, три цирковые студии. Некоторые номера были представлены под аккомпанемент музыкальных инструментов.

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