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Владивосток на гребне гастрофестиваля
В столице Дальнего Востока завершился фестиваль гребешка
Гастрономический туризм – направление туристической отрасли, которое давно обрело своих поклонников по всему миру. Любители необычных вкусовых ощущений готовы отправиться за новыми кулинарными эмоциями не только в соседний регион, но и в другую страну. Владивосток в туристическом представлении прочно ассоциируется с морепродуктами, поэтому фестиваль «На Гребне!» становится одним из самых популярных гастрономических событий дальневосточной столицы.
Впервые фестиваль «На Гребне!» прошел в 2018 году. Идея нашла живой отклик в ресторанах России. В этом году участниками фестиваля стали рестораны Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Тюмени, Красноярска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Воронежа, Челябинска, Ярославля, Ижевска и других городов. Только во Владивостоке участниками фестиваля стали порядка тридцати ресторанов.
В дни проведения фестиваля блюда из гребешка предлагались по специальным ценам. Программа гастрономического события делилась на дальневосточную и российскую. Все рестораны-участники во Владивостоке подавали гребешок прямо из аквариума по специальной цене – 300 рублей за три пятака. В остальных городах шеф-повара предлагают гостям авторские блюда с гребешком по цене не выше 700 рублей за порцию.
Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, Владивосток стал туристическим городом, и это отразилось на сфере ресторанного бизнеса. Местная аудитория стала более требовательной в гастрономических вопросах – люди много путешествуют, они видели хороший сервис и пробовали необычную еду, поэтому диктуют бизнесу свои условия. Сфера общепита подстраивается под эти запросы: открываются новые стильные современные заведения, устраиваются масштабные гастрономические фестивали.
Как отмечают участники рынка, новые проекты – это всегда положительное явление: вместе с конкуренцией растет выбор и уровень ресторанов. А гастрономические фестивали не только презентуют гостям и жителям Приморья ресторанные блюда с новой стороны, но и приобщают людей к ресторанной культуре, доказывая, что ужин в заведениях общепита может быть не только вкусным, но и вполне доступным в ценовом выражении.
На фото: Любимое морское лакомство приморцев проделывает долгий путь от садка до ресторанного стола.
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.
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