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День рыбака отметили с ухой и песнями
Гостям праздника раздали более двух тысяч порций ухи из полевых кухонь
Один из самых важных праздников морского города - День рыбака - встретили во Владивостоке в воскресенье, 14 июля. Праздничные мероприятия продолжались с 13.00 до 20.00. Главной площадкой для народных гуляний стала Спортивная набережная, от фонтана до спорткомплекса «Олимпиец». В этом году жителей и гостей края, как и всегда, ждала насыщенная развлекательная программа, сообщает газета «Золотой Рог».
В краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов подчеркнули, что День рыбака в Приморье – один из самых любимых праздников, сопровождающийся, по традиции, концертами с участием творческих коллективов.
Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО поздравил приморцев со знаменательным событием через официальный сайт администрации. В своем поздравлении он подчеркнул, что рыбная отрасль – старейшая отрасль экономики края. «В годы Великой Отечественной войны приморские рыбаки совершили настоящий подвиг, обеспечивая армию и тыл рыбопродукцией. И сегодня специалисты, работающие в рыбопромышленной отрасли края, обеспечивают неизменно высокое качество нашей продукции: вкус дальневосточной, приморской рыбы знают во всем мире», - отметил глава региона. Он также напомнил о важнейших административных задачах, которыми являются модернизация промыслового флота и рыбохозяйственного комплекса, сохранение и приумножение водных биоресурсов, борьба с браконьерством, улучшение условий работы рыбаков.
Выступление лучших творческих коллективов Приморья стартовало в 13.00. Концертную программу завершило эффектное появление бога морей и потоков Нептуна с его сказочной морской свитой - русалками. Всех присутствующих Морской бог посвятил в рыбаки. На Спортивной набережной столицы Дальнего Востока все желающие могли принять участие в различных конкурсах и играх, таких как «Мегавистер», «Морской бой» и «Рыбацкая шхуна».
В рамках праздника жителям и гостям Владивостока, пришедшим на набережную, раздали более 2 тысяч порций горячей ухи и чая из полевых кухонь.
Помимо лучших творческих коллективов края, в праздновании Дня Нептуна приняли участие известные группы «Бриолин» и «Ураган», которые пели песни вместе с приморцами.
Досье "Золотого Рога": День рыбака – это праздник работников рыбохозяйственного комплекса, рыбоохраны, рыбоводческих предприятий, ученых-ихтиологов, а также тех, кто ждет рыбаков из рейса и провожает их в море. Это поистине народный праздник миллионов людей, для которых рыбалка – увлекательное хобби, спортивный азарт, приятное времяпрепровождение или способ единения с природой. В России (ранее – в СССР) он отмечается с 1965 года. Традиционно, во второе воскресенье июля в приморских городах, где развита добыча и переработка рыбы, проходят массовые городские гуляния, фестивали, состязания рыболовов-любителей.
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.
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