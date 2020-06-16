Сезон приморской кухни

Регион готов удивить туристов не только морепродуктами

Морепродукты Приморья известны далеко за пределами региона. Фестивали краба, мидий и корюшки ежегодно собирают туристов из России и стран АТР. Гребешок, ежи и морская соль даже являются ингредиентами истинно приморского шоколада. Однако регион может похвастаться и другими локальными продуктами. В итоге, развитию гастротуризма даже была посвящена специальная выездная сессия ВЭФ-2020.

По словам губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, начальной точкой зарождения гастротуризма стал 2013 год. Именно тогда была принята глобальная государственная программа развития туризма в регионе. За эти годы количество туристов, ежегодно посещающих Приморье, выросло на 3,5 млн человек.

Морские и таежные хиты

В государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020 – 2027 годы гастротуризм указан как направление приоритетное, а значит, и подавать его стоит по-новому, добавляя к морским хитам таежные дары.

«Дальний Восток обладает потенциалом сочетать приморский мед и различные деликатесные морепродукты, например. У нас есть великолепный липовый мед, который отличается чистотой и узнаваем среди туристов. Есть различные чаи и настойки на таежных дарах и даже с добавлением листьев женьшеня. Эти продукты представляют большой интерес для гостей региона. Мне кажется, что это направление необходимо развивать и дальше», - отметил губернатор.

Глава края надеется на скорое начало туристического сезона. «Думаю, что в этом году будет, все-таки, больше внутренних туристов. При условии сохранения тех тенденций, что мы видим, планируем в июне перейти к обслуживанию населения на площадках, а в середине месяца начать открытие гостиниц классификации три звезды и выше. Я надеюсь, что в июле мы уже полноценно приступим к своей работе, сможем сделать так, чтобы и гости, и жители нашего региона насладились дальневосточной кухней. Поэтому мы ждем для мастер-классов ведущих специалистов России, чтобы показать свои возможности и вернуть Приморью статус самого гостеприимного гастрономического региона Дальнего Востока», - сказал Олег Кожемяко.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА отметила, что на посещаемость региона влияет не только богатство гастрономических даров, но и доступность авиаперелетов.

«Мы ведем активную работу по формированию доступных туров на Дальний Восток с отельерами, туроператорами, Минтрансом и самими субъектами. Для туроператоров появится субсидия, которая позволит формировать доступные пакетные предложения для внутреннего туризма. Также, Ростуризм готовит с зарубежными партнерами крупный проект, цель которого – раскрыть потенциал современной русской кухни, в том числе и дальневосточной», - рассказала эксперт.

Феномен местной кухни

По феномену дальневосточной кухни уже пишут диссертации. Развитием приморской кухни начали озадачиваться именно «гастроактивисты», как они сами себя называют. Руководитель проекта дальневосточной кухни «Pacific Russia Food» Татьяна ЗАРЕЧНЕВА признается, что самый популярный вопрос, который она получала от журналистов, был про то, существует ли дальневосточная кухня вообще. Для нее ответ очевиден – эта кухня зародилась тогда, когда первый местный житель съел местный продукт.

«Дело в том, что мы – жители Приморья, и сами еще не знаем множество продуктов, - объясняет Татьяна Заречнева. - Мы не умеем правильно их готовить и не всегда понимаем их ценность, а ведь при ближайшем рассмотрении спектра этих продуктов оказывается, что это «суперфуды». Они дарят энергию и соответствуют представлениям о здоровом питании. Для того, чтобы феномен дальневосточной кухни продолжал развиваться, мы сами должны научиться готовить и любить эти продукты. Тогда и туристам будет интересно их пробовать. Папоротник, мед, женьшень, черемша, элеутерококк, ревень, лимонник: все эти продукты могут быть популярны так же, как и морские деликатесы».

В последние годы приятным открытием для гостей региона стали фестивали меда, клубники и тайги. В последнем нет четкой привязки к монопродукту, ограничения ставит сама тайга. В качестве основы блюд могут выступать грибы, орехи, ягоды, речная рыба, мясо.

Надо делать «для своих»

- Я уверен, что культура региона и ресторанный бизнес связаны с местными жителями, - объяснил именитый приморский ресторатор Илья СУХИХ. - Некоторые делают рестораны для туристов, мне же важнее делать их для жителей края. Туристы подтянутся обязательно. Это произойдет во многом потому, что туристы любят ходить в те места, которые нравятся местным. На мой взгляд, главным драйвером развития туризма в Приморье являются местные жители. Они зовут сюда друзей, показывают им знаменитые мосты, красивые уголки природы и, конечно, ведут их в рестораны. Дальневосточную кухню пробовали уже 22 президента, это снимали журналисты. Конечно, это тоже определенный фактор развития, ведь люди уже знают чего хотят и готовы тратить на это ресурсы.

Гастрономический фестиваль «Держи краба» зародился именно во Владивостоке, но стал популярен уже в 23 городах.

- И рестораны, и правительство, и те, кто продвигают бренд дальневосточной кухни, имеют к этому успеху отношение, - уверена генеральный директор ресторана «Zuma» Мария ИНОЗЕМЦЕВА. - Теперь нам хочется объединить рестораторов, чтобы иметь возможность устраивать более масштабные мероприятия. Еще одним важным фактором развития является профессиональный уровень работников общепита. С этим имеются некоторые сложности, поэтому сейчас ведется диалог о создании грантовой поддержки для обучения талантливых поваров и их участия в конкурсах и мероприятиях федерального и международного масштаба. Также, мы обсуждаем возможность внесения гастрономических фестивалей в общий календарь городских событий. Это позволит привлечь больше участников и туристов.

Единая концепция

Итоги обсуждений подводил президент Международного эногастрономического центра Леонид ГЕЛИБТЕРМАН. Он уверен, что у Приморского края есть все возможности стать лицом бренда Тихоокеанской кухни в целом.

Дальневосточная кухня – это единая концепция, призванная объединить под общим зонтиком все богатство региональных продуктов и даров океана, - говорит эксперт. - Для решения задач построения сильного бренда дальневосточной кухни потребуется реальное системное взаимодействие: союз региональной власти, бизнес-сообществ и гражданского общества. Такое успешное взаимодействие может послужить моделью для решения других вопросов социально-экономического развития региона.

Ресторан национальной или региональной кухни – это один из лучших послов туризма. Так что, дальневосточную кухню в регионах России и за рубежом стоит развивать с учетом этого фактора и доступности, в том числе и ценовой, продуктов питания и напитков из Дальневосточного региона.

Мир на фоне пандемии сильно изменился, так же, как и расстановка сил в мировом туризме. Работу над региональной концепцией дальневосточной кухни стоит рассматривать как важную часть глобальной Тихоокеанской кухни. Дело в том, что некоторые межрегиональные кухни, которые существуют на практике, пока не стали устойчивыми мировыми брендами, такими, например, как Средиземноморская кухня. Всего лишь буквально несколько лет тому назад я работал в Европейской рабочей группе по формированию понятий и терминологий, которые описывают кухню стран Балтийского моря. Почему бы Приморскому краю не возглавить мировое движение по формированию Тихоокеанской кухни? Тихий океан объединяет более 30 государств мира, и, я думаю, многие поддержат создание такого глобального феномена. Настало время объединения, глобального и локального, для чего даже появился в туризме термин – глокализация. Если вы решите, опираясь на дальневосточную кухню, возглавить движение в сторону Тихоокеанской кухни, то я с удовольствием познакомлю своих коллег по ЮНВТО с этой концепцией.

МНЕНИЕ

Илья СУХИХ, ресторатор:

- Дальний Восток – уникален. При практически пустом рынке можно не тратить время на конкуренцию, а создавать различные гастрономические концепции и добиваться высоких результатов. Однако в этом есть и определенная сложность: один ресторан не может быть эффективным драйвером развития гастрономического туризма, нужны общие усилия всех заведений.

На фото: Свежайший приморский гребешок легко затмит более раскрученные устрицы.

Фото Дианы БЕЛОЙ

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.