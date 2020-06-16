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По коронавирусу прошлись антисептиком

16 Июня 2020, 17:40 | Приморье

На острие борьбы с коронавирусом сегодня находятся не только медики, но и специалисты краевого министерства ГО и ЧС, которые постоянно заняты санитарной обработкой общественных территорий в населенных пунктах края, что препятствует распространению опасной инфекции.

К 4 июня дезинфицирующими средствами было обработано более 466 тысяч кв. метров поверхностей на территории края. Причем за полторы последних недели общая площадь продезинфицированных поверхностей увеличилась в четыре раза. Только за 3 июня специалисты обработали 70 объектов и 32 единицы техники или более 18 тысяч кв. метров площадей.

По линии этого ведомства в борьбе с коронавирусом сейчас задействованы около 1 050 человек и 329 единиц техники краевых пожарных подразделений.

Мусор больше не «сирота»

В Приморье успешно продолжает осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы», имеющая особую актуальность и опирающаяся на усилия специалистов и работников государственных структур. Итогом их должна стать комфортная, экологичная, чистая среда человеческого обитания и деятельности в нашем регионе.

Так, из разряда особенно значимых приморских эко-новостей особенно стоит выделить пуск 1 июня в поселке Ярославский Хорольского района первого в крае - вне Владивостока - современного мусоросортировочного комплекса.

Как было отмечено в правительстве Приморья, этот комплекс станет сортировать на вторсырье стекло, бумагу, картон, ПЭТ, пластик, а также алюминиевые и жестяные банки. Все это затем будет паковаться и отправляться на специализированные предприятия для переработки - получения новых материалов и изделий. Попутно будут извлекаться такие опасные отходы, как батарейки, аккумуляторы, лампы, электроприборы, градусники, которые должны отправляться на спецзаводы по их утилизации. А неподдающиеся сортировке отходы будут прессоваться и в компактном виде вывозиться на полигон в Уссурийске.

Обслуживать этот комплекс должен весь Хорольский район и частично - Черниговский и Михайловский. Его мощность – сортировка 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. А обслуживает его всего 10 специалистов.

Принимавшая участие в пуске комплекса заместитель председателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО сообщила, что в настоящее время в крае готовятся к вводу в эксплуатацию еще два подобных комплекса - в Дальнереченском и Пожарском районах. В настоящее время в Лучегорске уже идет монтаж оборудования. Для четвертого такого комплекса, который тоже требуется запустить в работу в этом году, сейчас  выбирается место.

Зампред сообщила, что строительство таких объектов ведется в рамках нацпроекта «Экология». Предполагается, что оснащенность новым оборудованием и новая схема работы с ТКО к 2024 году позволят краю снизить отправку отходов на утилизацию до 13%, а на переработку пойдет уже до 60%. Этому будут способствовать и повышение роли раздельного сбора мусора, для которого по его видам сейчас начинают устанавливаться контейнеры во всех значимых населенных пунктах края.

 


 

На фото: В поселке Ярославский Хорольского района на днях открылся первый в крае - вне Владивостока - современный мусоросортировочный комплекс.

Фото автора

Пожары встречают во всеоружии

Другим позитивным эко-фактом стало то, что в лето наш край вошел почти что без лесных пожаров. В какой-то степени это результат благоприятных погодных условий, сложившихся с начала этого года. А с другой стороны - и благодаря тому, что к этой проблеме проявили побольше внимания, чем в предыдущие годы. Впервые за последние 10 лет Приморье было признано готовым к пожароопасному периоду, о чем губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО сообщил министру МЧС России Евгению ЗИНИЧЕВУ 21 мая на координационном совещании по вопросу готовности органов управления, сил и средств к лесным пожарам и весенним паводкам.

В регионе имеются мобильные оперативные противопожарные группы, хорошо оснащенные необходимым для тушения огня инвентарем. Для борьбы с пожарами на труднодоступных территориях были закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры и воздуходувки. Улучшилась работа системы космического мониторинга пожаров, что позволяет обнаруживать их на начальных этапах и значительно сокращать ущерб от них.

В итоге, с начала года до 20 мая, даты завершения на территории края действия особого противопожарного режима, было зафиксировано 162 лесных пожара, охвативших немногим более 8,9 тысячи гектаров угодий, в то время как в прошлом году за это же время было отмечено 480 пожаров, затронувших 56,9 тысячи га лесов.

В связи с низким классом опасности к началу лета необходимости в особом противопожарном режиме уже не было. Тем не менее, отдельные пожары все же происходят. Так, 2 июня, по данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира - в крае был один пожар, который охватил в Тернейском районе до 9 га. В течение суток он был потушен силами 12 человек и 4 единиц техники.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 


 

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Теги: коронавирус  пожары  экология 



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