Согревая улицы

Высокий потенциал экономии тепла и электроэнергии в Приморье остается невостребованным

В программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы» ставится задача снизить парниковый эффект и вредные выбросы в атмосферу. Эксперт, член-корреспондент Российской инженерной академии, кандидат технических наук Алексей ГРИШАН считает, что приморская энергетика и ЖКХ в этом отношении демонстрирует определенную беспомощность в части самостоятельности принятия решений:

- Алексей Алексеевич, как вы оцениваете: можно ли считать, что приморцы и деньги берегут, и вносят вклад в спасение планеты от «теплового удара»?

- Увы. Действующая сегодня программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» и предыдущие подобные в отношении энерго- и теплосбережения не выполнялись и не выполняются в смысле достижения максимально полезных результатов. Сегодня от этой борьбы за экономию в выигрыше лишь некоторые чиновники, демонстрирующие личную «активность», да теплоснабжающие организации, которым на руку ситуация, когда большинство приморских зданий по показателю «тепловая защита» можно отнести к строительному браку. В том числе и новые дома, проектная документация и строительство которых не сопровождались и не сопровождаются энергопаспортами. Уже готовые к сдаче объекты не оцениваются по энергоэффективности. А она от сегодняшних требований отстает.

Кроме того, энергопаспорта зданий должны обновляться. Характеристики в них надо пересматривать через каждые 5 лет. И, если они оказались хуже новых требований, то в отношении этих объектов необходимо проводить мероприятия по повышению теплоэффективности. Однако эти мероприятия многие здания не затрагивают по 30-50 лет. Имеет место странная ситуация: все энергопотребляющие объекты и приборы, даже электролампы и утюги, имеют обозначение потребляемой мощности для выполнения своих функций. А вот здания, мощность которых достигает сотен тысяч и даже миллионов Ватт, не имеют энергопаспортов. Не потому ли, что разработчики и строители опасаются предоставлять эти сведения, чтобы сразу же не было видно, что их продукция не отвечает современным требованиям по тепловой защите?!

- И что особенно возмутительно?

- Это то, что подавляющее большинство многоквартирных жилых зданий края не оборудовано теплосчетчиками. Поэтому количество теплоты, требуемое для компенсации тепловых потерь через стены, окна, крышу и с вентиляционным воздухом объекта, оценивается расчетным путем. Расчетную характеристику получают в предположении, что все строительные материалы и изделия соответствуют требованиям строительных норм и правил по теплопроводности.

На самом деле это соответствие никогда и никем не было не только доказано, но даже инструментально проверено. Полученные таким образом характеристики называются «расчетным удельным потреблением теплоты на отопление». В каждом нашем муниципальном образовании этот параметр зависит от климатических особенностей местности и колеблется в пределах 0,12-0,27 Гкал/кв. метр отапливаемой площади за отопительный сезон.

Из логики процесса отопления следует, что расчетное потребление теплоты в каждом случае соответствует величине удельных теплопотерь, которые необходимо компенсировать в отопительный период. Во Владивостоке, например, этот показатель «теплопотерь» в течение нескольких лет сохраняется на уровне 0,168 Гкал/кв. метр вне зависимости от отапливаемого объема здания.

Согласно современным требованиям к тепловой защите зданий, для жилой девятиэтажки отопительным объемом около 100,6 тысяч кубометров во Владивостоке удельный расход теплоты на отопление не должен превышать 0,0516 Гкал/кв. метр с 1 января 2023 года и 0,043 Гкал/кв. м с 1 января 2028 года. Для других зданий этот критерий будет другим, но всегда меньшим «расчетного удельного потребления теплоты на отопление» (0,168 Гкал/кв. метр, которое используется для исчисления платы за отопление. И это характерно для каждого муниципального образования края.

По предварительным оценкам, приведение тепловой защиты зданий к уровням, требуемым с 1 января 2023 года, должно снизить сжигание топлива в крае на нужды отопления примерно на 70% при соответствующем снижении вредных выбросов в атмосферу. Если же поторопиться с исполнением требований по теплозащите зданий к 2028 году, то этот эффект будет еще больше.

- Трудно представить, что это реально в такой срок.

- Главное - выполнять закон. А он сегодня гласит: «не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Конечно, процесс утепления зданий - долгий и затратный. Но он с успехом может проводиться в рамках краевой программы капремонта жилья.

При этом можно снизить влияние ряда проблем, с которыми сталкиваются жители и экономика края в целом: снизить расход топлива и загрязнение атмосферы продуктами сгорания, уменьшить плату за отопление при одновременном повышении комфортности зданий, повысить привлекательность региона.

Но достижение этих целей проблематично из-за странного у нас капремонта: фасады жилых зданий зачастую обновляются либо без утепления, либо с таким утеплением, которое абсолютно не решает вопрос современной теплозащиты здания.

В итоге состоятельные активные граждане утепляют квартиры «своими силами» кто как разумеет - по холодным лестничным маршам, по фасадам. И в архитектуре наших городов появился новый стиль – «лоскутное одеяло», когда нашлепки утепления отдельных участков наружных стен жилых зданий сопровождаются окраской их без соблюдения единых требований к гамме колеров. А менее состоятельные и активные граждане просто ждут милости от властей: когда же они начнут выполнять требования федеральных законов, чтобы было тепло, не дорого, и экологично.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



