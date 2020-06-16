Зеленый друг в офисе не помешает

Как, чем и почему следует озеленять нежилые помещения - об этом «Золотому Рогу» рассказал специалист Ботанического сада-института ДВО РАН

Природа в ее естественном состоянии должна постоянно окружать человека. Это констатируется и в Госпрограмме «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы». В том числе, как ни странно, и в нежилых помещениях, и в помещениях временного пребывания. Растения, которые их могут украшать, несут не только эстетическое удовольствие, комфорт, но и физическое, духовное здоровье, способствуют повышению работоспособности и продлению жизни, считает ведущий инженер оранжереи Ботанического сада-института ДВО РАН Ольга КОВАЛЕВА.

- Ольга Сергеевна, чем стоит озеленять нежилые помещения так, чтобы и «по уму» было, и чтобы с уходом за ними не было мороки?

- Действительно, выбор очень большой. Есть широкий ассортимент тропических и субтропических растений, которые можно для этого использовать. Некоторые из них, к сожалению, являются аллергенными или ядовитыми. Но их тоже можно использовать, если не есть их листья и плоды, и не контактировать с соком из стеблей этих растений.

Известен широкий ряд неприхотливых растений. Но многое зависит от характеристик озеленяемых помещений. Исходя из них, можно подобрать и подходящий ассортимент. Например, для пространств, где не хватает света и низкий уровень влажности, рекомендуются пальмы, драцены, сансевьеры, монстера, филодендроны. Эти растения не требуют особого ухода, терпят малое освещение и малую влажность воздуха.

- Есть ряд зданий, для которых, наверное, требуется особенно осторожный подход в озеленении - поликлиники, больницы, детские сады, школы…

- В первую очередь в этом вопросе надо обращать внимание на детские учреждения, где нельзя держать ядовитые комнатные растения - чтобы ребенок случайно не мог его съесть, натереть им кожу и получить ожог.

Имеется ряд популярных комнатных ядовитых растений. К ним относятся аглаонема, адениум, азалия комнатная, антуриумы, бегонии, карликовый гранат, бересклеты, замиокулькас, диффенбахия, крестовник роули, мирт, герань, самшит, около 2 000 видов молочаев, кодиеум пестрый, плющ обыкновенный, спатифиллум, фикус бенжамина и эухарис крупноцветковый. Эти растения уже давно выращиваются в России, но мало кто знает, что они токсичны и нежелательны в детских учреждениях.

Не следует в детских учреждениях выращивать и колючие растения - все кактусы с колючками, особенно опунцию, горный акант, юкки и агавы, которые имеют острые шипы на концах листьев и по их периметру. Все остальные популярные комнатные растения в детских учреждениях можно выращивать.





- А для зданий и помещений офисов, торговли, сферы услуг? Эти растения допустимы?

- Да. Ведь если их не есть и не контактировать с их соком без перчаток, то они не причинят вред человеку.

- То есть для вестибюлей, холлов, коридоров, вдоль лестничных маршей?

- Особенно там подходят красивые солитерные растения - различные фикусы, пальмы, кодиеумы, монстера. Они не требуют хлопотного ухода, но все равно надо помнить, что их нужно поливать, иногда обрезать, то есть проводить агротехнические мероприятия, иначе растение потеряет свою декоративность.

- К вам обращаются с просьбами - проконсультировать по нежилым помещениям?

- В основном по озеленению ресторанов, кафе и офисов. Производственные помещения, как правило, не озеленяют - там растения могут мешать. Но на производстве тоже есть офисные помещения, служебные, где допустимы растения в качестве украшения интерьера.

- На грязном производстве зелень, наверное, действительно неуместна в цехе, но на современном чистом производстве, наверное, допустима?

- Для такого варианта идеальна вертикальная фито-стена, которая не мешает перемещаться в цехе людям и технике. Она улучшит эстетику пространства, а для ее обслуживания есть специальные системы полива.

Подбирать растения для помещений надо исходя из условий содержания. Учитывать экспозицию - южная сторона или северная, температурный и влажностный режимы.

- То есть, важна инсоляция, чтобы растение получало достаточно света? Например, хвойному растению его нужно меньше, чем кактусу?

-Да. Надо смотреть: если у вас кактус, то ему надо много света - это южная экспозиция, а если у вас драцена, фикус, монстера - им подойдет северная или западная сторона помещения. Нужно правильно подобрать ассортимент для конкретного помещения и расположить его. Чтобы потом растения требовали минимума ухода и радовали бы своей красотой.

Повышенной влажности требуют тилансии и орхидеи, но если для этого нет специальных условий, то их лучше не заводить. Все остальные растения терпят влажность воздуха, которая привычна и комфортна для человека.

- Есть суждения, что некоторые растения вредны, потому что по ночам много забирают из воздуха кислорода.

- Забирают ночью, но вырабатывают днем. И не в растении дело, а в количестве зеленой массы. Если большое растение находится в маленьком помещении, тогда в спальне его ставить не стоит. Но если мы говорим о нежилых помещениях, где работают люди, то все растения днем вырабатывают кислород и обогащают воздух, добавляя сотрудникам работоспособность.

Есть такие растения, как хлорофитум, известный своей способностью поглощать вредные углеводороды, бегонии, которые уничтожают вредные бактерии, стафилококк. У нас имеется до 50 растений с фитонцидными свойствами. Это розмарин и лаванда, наполняющие дом или офис полезными ароматическими веществами, улучшающими мозговую деятельность. Эти растения как раз очень подходят для работников офисов. В список фитонцидных растений входят мурая, кофе, лимоны. Мирт и псидиум (семейство миртовые) хорошо уменьшают в помещении количество вредных организмов. Но все равно, чтобы не заболеть, в помещениях надо обязательно делать влажную уборку и проветривать. Растения являются дополнительными помощниками.

«Домашняя аптека» тоже может успешно расти в зданиях самого разного назначения. Даже самое обыкновенное денежное дерево, или по-научному толстянка яйцевидная, используется для наружного применения - заживления ранок. Сок каланхое из семейства толстянковых используется для закапывания в нос при лечении ОРВ. Алоэ древовидное обладает ранозаживляющими свойствами, снижает кислотность желудка, помогает против облысения, сок растения используется для масок, настоев, помогает лечить простуду у детей. Пожалуй, каждое растение является лекарственным, просто не все свойства их изучены, чтобы применять их с пользой.

- А если говорить о практической пользе - можно ли прозаично вырастить в офисе что-то в пищу?

- Можно выращивать домашний гранат, цитрусовые, кофе, лавровый лист. Но такие растения требуют и пространства, и серьезного специализированного ухода. Особенно цитрусовые.

Но в любом случае растениям обязательно нужен постоянный уход. К каждому из них надо подходить не реже двух раз в неделю, проверять необходимость полива и состояние.

- Если мы вернулись к этому вопросу, то какие еще важные принципы должны соблюдаться при уходе за офисной флорой? Это - дело уборщицы или сотрудника-энтузиаста, который рассматривает его как хобби?

- Конечно, за растениями должен следить постоянный сотрудник, которому это поручают как дополнительную обязанность. Если ему надо подучиться, для первичной консультации по уходу можно вызвать и сотрудника нашего Ботанического сада. Мы можем даже приезжать помогать постоянно, но для компании, имеющей богатое озеленение помещений, важно, чтобы за ним постоянно следил отдельный человек. Уход за растениями обычно не входит в обязанности уборщицы, потому, что необходим не только полив, но и пересадка растений, и обрезка, и осмотр на выявление вредителей, также надо делать подкормку удобрениями.

- Санитары предупреждают, что из-за рубежа с растениями, которыми сегодня обставляются помещения, могут приехать многие болезни, вредители. Особенно, если кто-то ухитряется провезти зеленую контрабанду. И сообщества растений, которые образуется в стенах офисных и иных зданий общественного значения, важно как-то защищать от вредного заграничного влияния?

- В принципе, все вновь привезенные растения должны проходить карантин. Подозрительное растение надо подержать отдельно и понаблюдать в течение месяца - проверять на наличие вредителей его корневую систему, внимательно смотреть листья. Если проявилась нежелательная болезнь, вредитель, то его надо обрабатывать препаратами.

- Выставка-продажа Ботанического сада - это уже проверенные растения?

- Да.

ВОПРОС РЕБРОМ

Дело вредителей, увы, живет

- В последние годы появились специализированные фирмы, магазины, в которых продают растения. Насколько безопасны покупки в них?

- Все привезенные растения проходят фитосанитарный контроль. В большинстве они безопасны, но все равно их надо хорошо осматривать, чтобы исключить занесение с новым растением в помещение вредителей. Мы, например, встречали на комнатных растениях, которые привезены из-за границы и продаются в магазинах, мучнистого червеца.

К сожалению, всех вредителей уничтожить невозможно. Даже местных. Они все равно есть. Например, может залететь с улицы тля и поселиться на комнатном растении. Или паутинный клещ. Поэтому для сохранения в нежилых помещениях здоровой зелени надо обязательно применять меры профилактики и обработки растений препаратами по необходимости.

На фото: Ученый Ольга Ковалева отмечает, что в Ботаническом саду можно найти все для «зеленого» украшения офиса, ресторана, да хоть детского сада.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.