Самоизоляция не сорвет подготовку к зиме

В кризис приморцы не забывают платить за ЖКХ

В апреле-мае, когда в Приморье действовал режим самоизоляции, ресурсоснабжающие организации региона столкнулись со снижением объема платежей за оказанные услуги. В правительстве Приморского края отметили, что спад не носит критический характер, а вся ранее предусмотренная поддержка «ресурсников» из краевого бюджета оказывается в полном объеме.

В свою очередь, ресурсоснабжающие организации предлагают жителям Приморья, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, заключить соглашение о реструктуризации долга. Ведь от объемов и своевременности поступления платежей зависит не только реализация ремонтных и инвестиционных программ предприятий, но и выполнение многих задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Мораторий не бесконечен

2 апреля правительство РФ одобрило постановление №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Этим документом в период со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года для всех жителей страны, независимо от их доходов, введен временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплату или неполную оплату коммунальных услуг.

В мае министерство энергетики РФ предложило сократить срок действия моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний. Исключением могут стать люди, оказавшиеся в сложной ситуации, а также предприятия малого и среднего бизнеса. По словам председателя комитета Госдумы РФ по ЖКХ Галины ХОВАНСКОЙ, для дальнейшей поддержки населения должен быть снижен (с 22% до 15%) порог расходов из семейного бюджета на ЖКХ, при котором граждане получают право на субсидии на оплату коммунальных услуг.

Однако до тех пор, пока сроки действия моратория на начисление пеней и штрафов не пересмотрены, часть граждан воспользовалась возможностью «сэкономить» на оплате электричества, тепло- и водоснабжения, а также взносов на капитальный ремонт. Впрочем, отрицательная динамика платежей оказалась незначительной и не поставила под угрозу ремонтные программы.

Не копить долг, а платить понемногу

Увеличение объема задолженности со стороны потребителей в этом году отмечают практически все ресурсоснабжающие организации. Например, на 1 июня 2019 года дебиторская задолженность населения перед приморским филиалом «Дальневосточной генерирующей компании» составляла 2 млрд рублей, а аналогичный показатель на 1 июня 2020 года достиг почти 2,3 млрд рублей (на 15% больше). В то же время, по сравнению с предыдущими месяцами текущего года, объем дебиторки постепенно сокращается: еще 1 марта жители края были должны компании 2,52 млрд рублей, но по мере завершения отопительного сезона долг уменьшился – такая картина наблюдается ежегодно.

Хотя платить за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в период пандемии приморцы стали хуже, критического характера спад пока не носит. В то же время, специалисты отделения теплосбыта «Приморских тепловых сетей» напоминают: уплаченные потребителями деньги идут на ремонтную кампанию и подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону. В компании советуют при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения заключить соглашение о реструктуризации. Кстати, такой документ возможно оформить дистанционно – для этого необходимо написать на электронный адрес, указанный в квитанции.

«Данное соглашение позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: имеющаеся задолженность делится на 12 месяцев – именно столько и надо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение, в противном случае даже одна неоплата является поводом для расторжения соглашения о реструктуризации, – цитирует пресс-служба компании главного специалиста группы правового сопровождения СП «Приморские тепловые сети» Юлию КАБАНОВСКУЮ. – Важно понимать, что энергокомпания всегда идет навстречу должнику. В случае действительно крупной задолженности мы понимаем невозможность должника расплатиться в течение года. Поэтому у таких потребителей есть шанс заключить индивидуальное соглашение и рассчитываться с задолженностью не год, а два и даже более. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель будет защищен от начисления пеней энергокомпанией, судебных исков и визитов приставов, помимо прочего, возобновятся все социальные выплаты, которые были прекращены в связи с образовавшейся задолженностью».

В «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК) также призвали жителей Приморского края вовремя оплачивать квитанции и не накапливать задолженность за потребленную тепловую и электрическую энергию. Пандемия коронавирусной инфекции и принятые в связи с ней меры не освобождают граждан от обязанности своевременной оплаты за потребленные энергоресурсы.

«Важно отметить, что в постановлении правительства №424 речь идет только о штрафных санкциях за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а, следовательно, сама оплата услуг ЖКХ должна производиться жителями в соответствии с требованиями жилищного законодательства в полном объеме и своевременно. Согласно статей № 153 и 155 Жилищного кодекса РФ плата вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания членов ТСЖ или жилищного кооператива», - отмечают в правовом управлении ДЭК.

В КГУП «Приморский водоканал» также подчеркивают, что для бесперебойной работы предприятия жизненно необходимо поступление оплаты от абонентов: необходимо закупать реагенты на подготовку воды до уровня питьевой, приобретать материалы для устранения аварийных ситуаций, перекладывать изношенные трубопроводы на новые. Оплатить квитанции дистанционно можно любым удобным для абонентов способом до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Вопросы решаются онлайн

Добавим, что в рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приморского края очное обслуживание клиентов в офисах компаний АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» в апреле-мае перешло в дистанционный режим. Сегодня получить весь спектр услуг можно благодаря наличию компьютера, либо другого коммуникативного устройства с доступом в Интернет.

Оплатить счета, подать показания, задать интересующие вопросы потребители могут через ряд дистанционных сервисов. Кстати, режим самоизоляции придал новый импульс развитию «личных кабинетов» на сайтах поставщиков коммунальных услуг: например, количество клиентов, зарегистрировавшихся в «Личном кабинете» ПАО «ДЭК» к концу мая достигло 127 тысяч. Только с начала 2020 года это количество выросло на 25 тысяч человек.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае снижения платежей по взносам не увидели: собираемость взносов по-прежнему остается на уровне 96%. До конца 2020 года Фонд не будет начислять пеню на задолженность, образовавшуюся в период действия ограничительных мер.

Краевой бюджет поможет

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО на майском брифинге, посвященном завершению отопительного сезона, отметила, что определенный спад по платежам есть, однако на подготовке к следующему отопительному сезону он не отразится.

- Все коллеги из коммунального сектора были обеспокоены тем, что падение платежей скажется на подготовке к предстоящему отопительному сезону и, прежде всего, на инвестиционных проектах. Но сейчас мы не видим серьезного провала платежей со стороны потребителей, за что им огромное спасибо. Население понимает, что от оплаты услуг зависят перспективы следующего отопительного сезона. Однако падение платежей есть – многие остались без работы, часть секторов экономики Приморья «дала просадку». Поэтому финансирование части затрат предприятий, безусловно, ложится на краевой и местный бюджеты, - отметила куратор ЖКХ Приморья.

Кроме средств, которые предусмотрены в бюджете Приморского края на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Речь идет о 5 млрд рублей в год, которые перечисляются теплоснабжающим организациям частями каждый месяц.

- Это те обязательства, которые край сохраняет, каждый месяц эти средства финансируются и используются в хозяйственной деятельности организаций, - подчеркнула Елена Пархоменко.

На фото: Изоляция изоляцией, а ежемесячные платежи никто отменял.

Фото Александра САЛКОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.