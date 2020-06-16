Не тряпкой единой

Пандемия выдвинула новые требования к работе управляющих компаний Приморья

В условиях пандемии коронавирусной инфекции даже подъезды многоквартирных домов могут стать источником заражения: согласно научным исследованиям, возбудитель COVID-19 может сохраняться на поверхностях несколько суток. Именно поэтому требования к работе управляющих компаний были серьезно усилены: частота уборки подъездов, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, теперь находится на особом контроле.

Еще в начале апреля Роспотребнадзор утвердил рекомендации, которые предусматривали, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции целесообразно проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Согласно регламенту и рекомендациям Роспотребнадзора, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств в многоквартирных домах рекомендуется проводить ежедневно. Обработке должны подвергаться перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифта, домофона, двери и стенки лифта. Также рекомендуется мыть полы, двери, стены, батареи. Для проведения дезинфекции применяют зарегистрированные и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства. Обработку желательно проводить ночью, заранее предупредив о ней жителей дома.

Также в документе содержатся рекомендации по составу и расходу дезинфицирующего средства для различных поверхностей, предпочтительном времени уборки мест общего пользования, использованию средств индивидуальной защиты, хранению и утилизации дезинфицирующих веществ и инвентаря для уборки. Именно в соответствии с данными рекомендациями управляющие компании по всей стране, в том числе – в Приморье, перешли на новый стандарт работы.

62 тысячи подъездов: когда и как нужно убирать

В муниципалитетах Приморья, начиная с марта, городские службы проводят обработку дезинфицирующими средствами автобусных остановок, а управляющие компании, ТСЖ и ЖСК осуществляют влажную уборку с применением дезсредств в многоквартирных домах. Их работу проверяют специалисты управления содержания жилого фонда и сотрудники краевой жилинспекции. Тех, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, ждут протоколы об административном правонарушении и штрафы. За недобросовестно проведенную работу по дезинфекции должностным лицам грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам руководителя государственной жилищной инспекции Приморья Евгения БАРШАЯ, в многоквартирных домах региона насчитывается более 62 тысяч подъездов, и во всех них должна регулярно проводиться санитарная обработка. Убирать подъезды обслуживающие организации могут как самостоятельно, так и с привлечением специальных предприятий.

Одним из спорных вопросов стало финансирование мероприятий по дезинфекции подъездов, поскольку в сметах УК подобные расходы предусмотрены не были, а проведение собрания собственников в условиях пандемии представляло собой риск. Поэтому практически везде «антивирусные» расходы на себя взяли муниципалитеты. Необходимые средства были заложены в краевой субсидии, направленной на сбалансированность местных бюджетов. По расчетам правительства Приморского края, на приобретение дезинфицирующих средств для мытья мест общего пользования в жилых домах потребуется около 11 млн рублей в месяц.

Досье "Золотого Рога": Оперативным штабом по предупреждению коронавируса в Приморском крае в начале апреля был утвержден следующий график санобработки подъездов для недопущения распространения COVID-19:

1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю.

2. Влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей также проводится пять раз в неделю.

3. Влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже двух раз в неделю.

4. Профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, с применением специализированного оборудования – не реже одного раза в неделю.

Наиболее тщательно уборка и дезинфекция ведутся в тех домах, где выявлены случаи заболевания коронавирусом среди жильцов. В таких случаях места общего пользования обрабатывают специализированные организации, а данные о заболевших жильцах подъезда предоставляет Роспотребнадзор.

Кроме того, специалисты краевого министерства ГОЧС ежедневно проводят санитарную обработку общественных территорий в населенных пунктах Приморья. Эти мероприятия также призваны предотвратить распространение коронавирусной инфекции в крае. По состоянию на 4 июня специалисты обработали дезинфицирующими средствами более 466 тысяч кв. м на территории Приморского края. В работе задействовано более тысячи человек и 329 единиц техники краевых пожарных подразделений.

Дезинфекция «для галочки» недопустима

Как уже говорилось выше, контроль за соблюдением управляющими организациями предписаний Роспотребнадзора и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Приморском крае был серьезно усилен. Тем, кто нарушает данные рекомендации, вначале выносятся предостережения, а затем – если выявленные недостатки не устраняются – на нарушителя налагаются штрафы. Добавим, что повышение качества работы управляющих организаций является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

По состоянию на середину мая, то есть к моменту начала поэтапного выхода регионов России из режима ограничений, сотрудники государственной жилищной инспекции Приморского края выдали предостережения нескольким управляющим компаниям региона. В ходе проверок было установлено, что обслуживающие компании не соблюдают периодичность проведения дезинфекции мест общего пользования в домах, которая была определена региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. Наиболее распространенное нарушение – это более редкое, чем положено, проведение влажной уборки подъездов.

Отметим, что в городах Приморья уборка и дезинфекция мест общего пользования контролируется не только представителями муниципальных администраций, но и жильцами. Время «антивирусной» уборки может варьироваться, но периодичность проведения профилактических мероприятий должна соблюдаться. Например, в Находке выполнение профилактических мероприятий контролируют сами жители многоквартирных домов. Они заверяют своей подписью каждый акт о выполненных работах. При отсутствии специфического запаха хлорсодержащими дезинфицирующими средствами любой жители Находки может позвонить на «горячую линию» диспетчерам и в ГЖИ.

Общественные пространства обезопасят

Помимо жилого фонда, Роспотребнадзор рекомендует в сложной эпидемиологической ситуации проводить дезинфекцию общественных пространств – тротуаров, скамеек, площадок у входа в здание, поручней, наружных дверей, остановок общественного транспорта, подземных и наземных переходов, торговых палаток и киосков, билетных, банковских терминалов, парковочных и иных объектов. Отмечается, что дезинфицировать объекты на открытых пространствах следует дважды в день - утром и вечером, а в многоквартирных домах - в ночное время. Об этом также необходимо предупредить жителей.

Популярный в Приморье сайт объявлений также пестрит предложениями об услугах по дезинфекции помещений и других объектов, в том числе – с целью профилактики COVID-19. Занимающиеся этим компании принимают заявки на проведение дезинфекции в городах Приморского края и в ночное время. Стоимость услуги, как правило, зависит от типа помещения, которое необходимо дезинфицировать, и от его площади. Для физических лиц и небольших помещений стоимость дезинфекции может быть рассчитана индивидуально, а юридические лица могут заключить договоры на разовое, еженедельное, ежемесячное, либо ежеквартальное обслуживание. Кроме того, ряд компаний предлагает бесплатное проведение влажной уборки после дезинфекции помещения.

Добавим, что постановлением правительства РФ от 3 апреля 2013 года №290 утвержден минимальный перечень работ, которые УК обязаны регулярно проводить вне зависимости от ситуации с распространением тех или иных инфекций. Это сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтов, лестниц и пандусов; протирание влажной тряпкой подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков и дверей.

ВАЖНО

На минувшей неделе количество заразившихся с начала пандемии коронавируса приморцев превысило 2,5 тыс. человек. Случаи заражения зафиксированы практически во всех муниципальных образованиях Приморского края. Около половины случаев зарегистрировано во Владивостоке, по несколько сотен заболевших насчитывалось в Находке и в Уссурийске. С начала эпидемии, по состоянию на 8 июня, выздоровели более 1,5 тыс. человек, умерли 24 человека. Обследовано на новую коронавирусную инфекцию 112,5 тыс. жителей Приморского края.

На фото: Профилактическая дезинфекция также проводится в местах массовых скоплений людей.

Фото Александра САЛКОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



